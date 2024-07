La dura respuesta de Paula Bernini a Jorge Rial: “Hizo una carrera haciendo notas que no le importan a nadie”

La reconocida periodista de TN cruzó al conductor que se había burlado de su emoción por estar lejos de su familia durante la cobertura del caso Loan.

Paula Bernini le respondió a Jorge Rial por criticar su llanto en TV al hablar sobre la cobertura del caso Loan, y fue tajante.

Días atrás, la periodista de TN y El Trece se quebró al aire de Mañanísima (El Trece) al narrar cómo está viviendo la cobertura de caso Loan en Corrientes y destacó el apoyo de su familia. Ante esto, el conductor opinó en la red: "Dame una nota que no le interese a nadie".

Tras esta crítica, Paula Bernini habló con Ángel de Brito en Ángel Responde (Bondi) y sentenció: "Hoy a la mañana me enteré de algunas críticas, que cuando lloro no le importa a nadie... Que por supuesto, tampoco digo 'bueno, tiene que importarle a la gente'. Pero uno, estando lejos de su familia, se puede emocionar".

"Lo que me llama la atención es la cantidad de gente que dice 'no le importa a nadie', pero gente que tal vez hizo una carrera haciendo notas que no le importan a nadie", disparó filosa.

La comunicadora aprovechó la nota y también enfrentó a Pablo Duggan, quien fue muy duro con ella en las redes y la tildó de nefasta: "Parece que él tiene algún problema conmigo. En el 2021 fuimos a cubrir en Formosa, cómo estaba la provincia por las medidas irrisorias que había tomado Gildo Insfrán para la gente que podía tener COVID. El Gobierno de Formosa nos denunció por mentirosos y quien abonó esa teoría junto con el Gobierno de Formosa fue Pablo Duggan".