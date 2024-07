Con 76 años revolucionó las redes mostrando su impactante cambio físico

Joan MacDonald se animó a romper con lo establecido y cambió la monotonía por una rutina de ejercicios que la pusieron en forma. cambió su vida con la actividad física.

La historia que hoy se hizo viral en redes sociales comenzó hace seis años. Por ese entonces, MacDonald conservaba una dejadez total de su cuerpo. El paso del tiempo había corroído parte de su estructura esquelética, causándole graves problemas de movilidad. Por ejemplo, no podía subir una escalera debido a la fragilidad de sus huesos.

Diagnosticada con presión arterial alta, la mujer decidió pegar el volantazo y comenzó a entrenar asiduamente, sin importar la edad ni lo maltrecho que estaba su cuerpo. Con clases de corta duración, la protagonista de esta historia comenzó a filmar su progreso, sin saber que a la larga la iba a convertir en una eminencia de las redes sociales, como así también en un ejemplo para otras personas que se autocondicionan por ingresar a la tercera edad.

El punto de inicio del cambio de MacDonald fue cuando su hija Michelle, quien vive en México, la visitó hace unos años a su mamá en Canadá y la observó jadeando cuando subió cinco escalones para trasladarse a su casa. “Cuando ella vio cómo estaba, resoplando y jadeando tratando de subir las escaleras… bueno, supo que tenía que hacer algo”, explicó la mujer de 76 años al medio Telegraph.

Los cambios en su físico comenzaron a notarse con el correr de los meses. MacDonald hizo un cambio radical en su vida y pasó de no poder subir unos escalones a levantar 35 kilos de peso con mancuernas. “Cada año que pasaba me sentía mejor. Era como si alguien hubiera parado el reloj: no estaba envejeciendo”, relató, con orgullo.

Paso a paso, año a año, Joan se convirtió en una celebridad de las redes sociales y en un faro para aquellas personas que no encuentran la motivación mental para patear el tablero y mejorar su salud.

“Muchas personas se vuelven obesas porque son infelices, pero no son capaces de verbalizarlo. En cambio, aprenden a vivir con ello. Eso no es saludable. Ahora soy mucho más feliz”, cerró la canadiense, que actualmente tiene 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

