Bella Hadid rompe su silencio tras polémica por campaña de Adidas

"Nunca me comprometería a sabiendas con ningún arte u obra que esté vinculado a una tragedia horrible de cualquier tipo", argumentó la modelo palestino-estadounidense.

La modelo palestino-estadounidense Bella Hadid ha roto su silencio sobre la polémica ocasionada tras anunciar Adidas que ella participaría en su campaña publicitaria SL72, que conmemora el 52.º aniversario de los Juegos Olímpicos de Múnich, celebrados en 1972.

"Nunca me comprometería a sabiendas con ningún arte u obra que esté vinculado a una tragedia horrible de cualquier tipo. Antes del lanzamiento de la campaña, no tenía conocimiento de la conexión histórica con los atroces sucesos de 1972", dijo en sus redes sociales, en referencia al ataque perpetrado por la organización Septiembre Negro en el que murieron once atletas israelíes y un policía alemán.

En este sentido, indicó que está "consternada, disgustada y decepcionada por la falta de sensibilidad" que hubo en dicha campaña, asegurando que, si le hubieran informado de este atentado terrorista, jamás habría participado en ella.

"No creo en ninguna forma de odio, incluido el antisemitismo […] Palestina no es sinónimo de terrorismo y esta campaña ha resaltado involuntariamente un acontecimiento que no representa lo que somos", continuó. "Siempre apoyaré a mi pueblo palestino y seguiré abogando por un mundo libre de antisemitismo. El antisemitismo no tiene cabida en la liberación del pueblo palestino", concluyó.