El gesto de Vanessa Kirby con Pedro Pascal en la Comic-Con

Los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos, Vanessa Kirby y Pedro Pascal, protagonizaron un momento que trascendió en la Comic-Con.

El pasado fin de semana, en San Diego, se realizó la Comic-Con que siempre define el destino de las próximas grandes producciones. Entre ellas, se conoció que Robert Downey Jr. regresará al mundo de Marvel y además se hicieron presentes el elenco de otras cintas, como The Fantastic Four: First Steps. Allí estuvieron Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

La película que destinada a ser la número 37 del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) y el segundo reinicio del equipo; cuenta con la dirección de Matt Shakman; además de que Julia Garner y Ralph Ineson en el reparto.

En X se hizo viral un momento entre Kirby y Pascal

Pedro Pascal que será Reed Richards y Vanessa Kirby que estará en el papel de Sue Storm, estuvieron en el escenario del Hall H. Allí, el actor chileno sufrió un ataque de ansiedad, y la actriz lo tomó de la mano. Cabe destacar, que esto aumentó el shipeo entre ambas celebridades, pero teniendo en cuenta lo que sucedió, trascendió que la actitud del actor fue debido a su ansiedad y la necesidad de tener contacto con alguna persona.

Pascal ya había hablado de su ansiedad en la Met Gala del 2023. Allí, se hizo viral un video de la avant premiere de The Last of Us, en donde Bella Ramsey apoyó su mano en la del actor, que la tenía apoyada en el pecho, y le preguntó porque siempre la colocaba ahí. La respuesta de Pedro fue: “Porque mi ansiedad está aquí”.