Programaron la fecha 13 del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

El próximo capítulo del torneo local comenzará el viernes con el choque entre Mitre y Güemes.

La Liga Santiagueña dio a conocer la programación de la fecha 13 del Torneo Anual que comenzará el viernes y finalizará el domingo:

VIERNES 2 DE AGOSTO

15.30 Mitre vs. Güemes (predio Produnoa a puertas cerradas)

DOMINGO 4 DE AGOSTO

11, Central Córdoba vs. Yanda (predio sintético en El Zanjón a puertas cerradas)

16, Unión Santiago vs. Estudiantes (solo público local)

16, Villa Unión vs. Central Argentino (solo público local)

16, Sarmiento vs. Agua y Energía (solo público local)

16, Clodomira vs. Banfield (solo público local)

16, Instituto Santiago vs. Independiente de Fernández (cancha de Central Argentino solo público local)

16, Independiente de Beltrán vs. Atlético Forres (solo público local)

16, Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán (solo público local)