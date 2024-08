Defendieron la gestión de Caputo frente al ministerio de Economía: “La baja de reservas no nos preocupa”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que el ministro esté interviniendo en el mercado para controlar el valor del dólar.

El Gobierno volvió a defender la gestión de Luis “Toto” Caputo al frente del ministerio de Economía, alegando que la baja de reservas “no preocupa” porque se trata de “algo absolutamente circunstancial”. Consultado en conferencia de prensa en Casa Rosada sobre la intervención de Caputo en el mercado, una situación que genera un drenaje de las reservas del Banco Central, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el objetivo es “tratar de absorber los pesos de la economía”. “Por supuesto que el ángulo es absolutamente distinto y contrario a lo que se hacía antes, durante el gobierno del expresidente (Alberto) Fernández. En ese momento el ministerio de Economía o el Banco Central intervenían en virtud de controlar el dólar, en una economía absolutamente regulada, híper encepada. Lo que se hacía era un torniquete más para apretar ese cruel cepo en el que estábamos todos atados a la falta de libertad en términos cambiarios. El objetivo era controlar el valor del dólar”, planteó el portavoz de Javier Milei. Y sentenció, en esa línea: “Acá pasa absolutamente lo contrario. Lo que estamos haciendo es controlar la cantidad de pesos de la economía, tratar de absorberlos. El plan monetario es de no emisión y que la base monetaria no tenga ningún tipo de ampliación con el paso del tiempo. No estamos controlando el valor del dólar, sino garantizando que no haya pesos adicionales en la economía. Es algo fundamental de nuestra política monetaria”. Las declaraciones de Adorni se dan en un contexto en el que el dólar blue y los financieros bajaron en julio, pero las reservas del BCRA cerraron con saldo negativo. La divisa norteamericana subió $5 en el séptimo mes del año en el mercado paralelo y cerró a $1370. En tanto, el Banco Central cerró el segundo mes consecutivo con saldo negativo. En la última jornada, el organismo vendió US$64 millones. Las ventas del mes pasado, según cálculos de los operadores, acumularon US$181 millones y superaron al saldo negativo de junio, que había sido de US$47 millones (aunque en el mercado habían calculado una salida de US$84 millones). De punta a punta del mes, las reservas retrocedieron US$2623 millones y las arcas quedaron este miércoles en US$26.992 millones, el menor nivel desde febrero. Por su parte, la autoridad monetaria inició la segunda fase del plan económico y realizó diversas modificaciones en la política monetaria durante el mes para avanzar sobre esta cuestión. El pago del Bopreal serie 2 fue la última estación de un julio muy desafiante para las reservas internacionales. Los US$167 millones que se pagaron este miércoles se suman a los US$640 millones que se le a al FMI y los US$2600 millones que se les giraron a los bonistas el 9 de julio. Con esas salidas, los dólares de rápida disponibilidad del BCRA volvieron a terreno negativo, algo que el Gobierno había anticipado al FMI.