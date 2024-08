El Gobierno se refirió a la decisión de YPF de instalar la planta de GNL en Río Negro y cruzó a Kicillof

El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó de "delirante fiscal" al mandatario K, que vinculó la decisión de YPF a "una irresponsabilidad del Presidente, una venganza porque la Provincia no lo acompaña".

El Gobierno defendió la decisión de YPF de instalar la planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires, y salió al cruce de los cuestionamientos y acusaciones del gobernador, Axel Kicillof. El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó de "delirante fiscal" al mandatario K, que vinculó la decisión de YPF a "una irresponsabilidad del Presidente, una venganza porque la Provincia no lo acompaña".

Adorni planteó en conferencia de prensa en Casa Rosada: "El adherir al RIGI, el haber firmado el Pacto de Mayo, e incluso la rápida reacción de la provincia de Río Negro a esta adhesión, implica también que las condiciones a futuro son más promisorias en Río Negro que en la provincia de Buenos Aires"

El vocero presidencial agregó: "Una condición económica, que impacta en lo fiscal también, es: ¿Cómo te asegurás que un delirante fiscal como es Axel Kicillof el día de mañana no intente modificarte las reglas de juego y con impuesto expropiarte parte de tu renta, y que ese proyecto sea viable?".

Adorni advirtió: "Uno de los grandes males del kirchnerismo fue la rotura de la confianza, y recuperarla es mucho más difícil que corregir los desastres económicos. Nos da la sensación que Kicillof está bastantes pasos atrás en términos de recomponer la confianza, de hecho no firmó el Pacto de Mayo, donde hay cuestiones elementales como proteger la propiedad privada".

El vocero presidencial agregó: "Hay cuestiones ideológicas, tal vez de desconocimiento, o de falta de entendimiento de algunos temas que hace que el gobernador haya decidido tal vez no mostrar su empatía con la inversión, el desarrollo privado, y el avance de la Provincia. Puede hacer lo que le plazca, y también está muy bien que un proyecto de inversión cuando ve mayor riesgo en una provincia que en otra tenga la libertad de elegir, acá la elección no fue la provincia de Buenos Aires, sería bueno que vayan a preguntarle en privado qué es lo que piensa, que tamaña inversión no haya podido darse en suelo bonaerense".