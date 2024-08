La bronca de Otamendi: “Si uno que no sé cómo se llama quiere festejar, que venga donde estamos nosotros”

El capitán de la Selección Sub 23 salió al cruce contra el francés que fue a burlarse al banco de suplentes tras la eliminación de la Albiceleste en los Juegos Olímpicos.

La Selección Argentina Sub 23 perdió por 1-0 ante Francia y quedó eliminada en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos en un partido donde los dirigidos por Javier Mascherano se sintieron visitantes de principio a fin: a la silbatina generalizada en el Burdeos cuando sonó el himno nacional, se le sumaron los incidentes en el final protagonizados por Enzo Millot, quien se acercó al banco de suplentes albiceleste gritando y realizando gestos obscenos una vez que el árbitro pitó el final del encuentro.

Eso fue motivo suficiente para que los jugadores del seleccionado salgan a quejarse sobre lo sucedido con Lucas Beltrán, Leandro Brey y Nicolás Otamendi a la cabeza. Fue este último, quien justamente, salió con los tapones de punta contra el francés que inició la bataola que involucró a los dos planteles, casi en su totalidad.

“Me da mucha bronca que los jugadores pueden festejar, pueden gozar lo que uno quiera, pero a donde está la gente, los familiares y festejarles ahí a ellos.. Había uno que no se ni como se llamaba, que si tiene ganas de festejar que venga donde estamos nosotros y lo resolvemos ahí. Pero me da bronca eso, que les festejen a ellos sabiendo que hay chicos, familiares, no está bueno”, soltó el defensor y capitán de la Selección Sub 23 en TyC Sports.

“Uno fue a festejar al banco de suplentes nuestro. Maso menos no entendía bien lo que estaba pasando, pero después me doy cuenta que fue a festejar con los nuestros. Una cosa es festejar dentro del campo con tu gente, lo que quieras, pero después eso no me gustó. Va en cada uno”, cerró, con rabia, uno de los tres mayores que acompañó a la delegación.

Rulli se sumó al enojo de Otamendi

A pesar de que el árbitro Ilgiz Tantashev terminó expulsando a Millot, al ser el responsable del escandaloso cierre del encuentro, el enojo de los jugadores de la Selección no cesó. En zona mixta, fue Gerónimo Rulli quien dejó una frase picante sobre los antecedentes que hacían que el duelo contra los comandados por Thierry Henry sea más atractivo de lo normal.

“A veces hay jugadores que no saben ganar y pasa lo que pasa. Creo que es completamente evitable, no es una linda imagen para nadie. Nosotros como argentinos sabemos que cuando ganamos, festejamos con nuestra gente y cuando perdemos felicitamos al rival y nos vamos para adentro. Creo que tenían algo guardado desde hace mucho tiempo y hoy lo soltaron”, reveló el arquero haciendo una clara referencia sobre la final en el Mundial de Qatar 2022.