El Gobierno anunció cambios en el financiamiento del INCAA y dejará de subsidiar a "películas sin espectadores"

La medida fue informada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

El gobierno de Javier Milei profundiza el desfinanciamiento del sector cultural y la reestrucuración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) al afirmar en un comunicado que “no subsidiará más películas sin espectadores”.

“El Gobierno decidió no financiar más películas que prácticamente no lograron captar la atención de los espectadores. Las cifras de 2023 reflejan que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) subsidió más de 100 películas con menos de 1.000 espectadores”, afirmaron en un comunicado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado titulado “El Gobierno no subsidiará más películas sin espectadores”.

Según la cartera de Federico Sturzenegger, el INCAA “apoyó con el dinero de los contribuyentes 12 películas que captaron a menos de 100 espectadores; hubo una que logró vender solo 4 entradas y otra apenas 5″.

Tal como dijeron, estas 100 películas “representaron casi el 50% de los 236 proyectos financiados en 2023″ y llevaron al gobierno libertario a “modificar el proceso de asignación de subsidios buscando maximizar el beneficio para contribuyentes y espectadores”.

Nota en desarrollo...