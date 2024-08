Otro escándalo en los Juegos Olímpicos 2024: sorpresiva ausencia de Shelly-Ann Fraser-Pryce

La atleta jamaiquina, que esperaba conseguir su quinta medalla en los 100 metros en París 2024, no salió en la semifinal.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 tienen un nuevo escándalo. Esta vez, en atletismo. La jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce no salió en la segunda serie semifinal de los 100 metros, con lo que se queda sin la opción de hacer historia y convertirse en la primera atleta que logra su quinta medalla seguida en la misma prueba.

Oro en Pekín 2008 y Londres 2012, plata en Tokio 2020 y bronce en Río 2016, sorprendentemente se anunció a última hora, poco antes del inicio de la prueba, que la caribeña no iba a competir. Según trascendió, no la dejaron pasar porque no llegó en transporte oficial. al no alojarse en la Villa Olímpica, más allá de que tiene su acreditación correspondiente al ser competidora (y una de más distinguidas atletas de la historia). "Cambiaron las reglas ayer", lanzó en un video que se viralizó en redes sociales.

Fraser-Pryce, de 37 años, se preparaba para un gran duelo con la estadounidense Sha'carri Richardson por el reinado de la velocidad en París 2024. De todas formas, la dorada finalmente fue para Julien Alfred, de Santa Lucía, quien consiguió la primera medalla en la historia de su país.

La santalucense Julien Alfred dio la sorpresa en la final de los 100 metros femeninos al convertirse en la nueva campeona olímpica y frustrar el sueño dorado de la gran favorita, la estadounidense Sha'carri Richardson, que se tuvo que conformar con la plata.

Alfred, que había dado muy buenas sensaciones en la semifinal, tuvo una mejor salida que la norteamericana. Víctima de su mala puesta en acción, no pudo más que remontar hasta la segunda plaza.

La santalucense se impuso con un crono de 10.72, por 10.87 de Richardson y 10.92 de la también estadounidense Melissa Jefferson.