Camila Mayan recordó cuando un fan de Alexis Mac Allister la saludó en la calle: “Foto con la cornuda”

En medio del escándalo con su exnovio, la influencer relató en su programa de streaming la situación que vivió.

Camila Mayan recordó una peculiar anécdota que vivió con un fan de Alexis Mac Allister. El relato lo hizo recientemente en su programa de streaming y no dudó en reírse de la situación.

Según aseguró al aire de Patria y familia (Luzu), la persona que se acercó a saludarla era un seguidor del futbolista. “No era de mi público, era el típico que me bardea en Twitter”, indicó la influencer.

El encargado de contarlo en el programa fue Lucas Spadafora, quien también es íntimo amigo de Cami. “Estábamos por irnos a merendar. Vino un chabón, nos saludó. Y después cuando se sacó la selfie dijo: ‘Foto con la cornuda’”, expresó él.

En ese momento, los influencers empezaron a reírse por la situación que había vivido la ex de Mac Allister. “No, no, no. ¡No dijo eso! Pero era un pibe muy pibardo. Lo que me llevó a pensar que no era de mi público”, acotó Mayan.

“Por eso lo imaginamos subiendo la foto y poniendo ‘foto con la cornuda’”, explicó Cami porque sospecharon que el fan de Alexis que le pidió la selfie iba a publicarla con esa frase.

La anécdota de la influencer generó una ola de comentarios en las redes sociales. “Esto demuestra que está todo más que superado”, lanzó una usuaria. A lo que ella le respondió con firmeza: “Siempre reírse de las desgracias”.