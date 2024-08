La precuela de "IT", "Welcome To Derry", reveló su primer avance

La serie de televisión que contará los sucesos previos a los de la novela de Stephen King.

Hace unos días concluía el rodaje de Welcome To Derry, la esperada precuela de IT en forma de miniserie de televisión, que estrenará próximamente HBO.

La pasada madrugada se ha mostrado un primer avance de la serie que se estrenará el próximo año y la que Bill Skarsgård volverá a retomar el papel de Pennywise, tras hacerlo en las dos películas dirigidas por Andy Muschietti.

La serie comenzará en los años sesenta antes de los acontecimientos en los que comienza la novela de King. Además su historia incluiría los orígenes de Pennywise, el terrorífico payaso. Junto a él estarán Taylour Paige (Zola), Jovan Adepo (Watchmen), Chris Chalk (Perry Mason), James Remar (Dexter), Madeleine Stowe (Revenge) y Stephen Rider (Daredevil) serán los encargados de protagonizar la serie.

Jason Fuchs ("Wonder Woman") y Brad Caleb Kane ("Black Sails") ejercerán de showrunners de la serie que tendrán a Andy Muschietti y Barbara Muschietti de productores.

Además Muschietti se ha encargado de escribir el episodio piloto de la serie con lo que le dará cierta continuidad con las dos películas que realizó, convirtiéndose la primera parte en la cinta de terror más taquillera de la historia.