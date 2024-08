Cinthia Fernández se mostró muy angustiada porque va a estar lejos de sus hijas durante un tiempo

La mediática compartió su tristeza, ya que se irá de viaje sin Charis, Bella y Francesca. “Debería estar contenta y no lo estoy”, aseguró.

Cinthia Fernández se mostró muy angustiada porque se irá de viaje sin la compañía de sus hijas. A través de un posteo de Instagram, la mediática contó que estará lejos unos días porque cumplirá con un compromiso de trabajo y explicó las emociones que la atraviesan en este momento.

“Alguien se va y no quiere dejar a ningún pollito. Hace mucho no me voy sin ellas. Si bien es para laburar, sé que debería estar contenta y no lo estoy. No quiero irme y dejar por unos días a los que amo”, expuso en un posteo donde se fotografió junto a las nenas.

Además, la panelista les preguntó a sus seguidores si consideraban si su angustia está justificada. “¿A ustedes les pasa? ¿O estoy media chapa? Los leo mientras espero vuelo”, indagó la mamá de Charis, Bella y Francesca.