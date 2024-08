El Gobierno ratificó el rumbo económico: "Nada afectará nuestro camino"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que en Casa Rosada tienen “tranquilidad en las cuentas públicas y mostrar que la inflación está bajando”, y destacó: “Tenemos claro lo que estamos haciendo”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó el rumbo económico, en medio de las fuertes bajas en los mercados: "Nada afectará nuestro camino". Adorni dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que tienen "tranquilidad en las cuentas públicas y mostrar que la inflación está bajando", y destacó: "Tenemos claro lo que estamos haciendo".

Adorni dijo: "Todos estamos mirando lo que pasa en el mundo, siempre lo miramos, no no es ajeno, menos en una Argentina que quiere estar cada vez más incorporada al mundo moderno, de todas maneras tenemos claro lo que estamos haciendo, nada de eso va a afectar nuestro camino".

El vocero presidencial aclaró: "No quita que eventos que no se daban desde hacía mucho tiempo, como la caída de la bolsa en Japón, que entiendo que no se daba desde 1987, lo miramos con atención, pero tenemos claro dónde está la solución de la Argentina y nuestra tranquilidad, básicamente en las cuentas públicas y en mostrar todos los días que la inflación está bajando, y que queremos llevar a la Argentina por un camino de seriedad y a ser un país normal".