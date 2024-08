Índice del miedo desatado: llegó a triplicarse en el día y superó el nivel más alto de la crisis financiera de 2008

El índice VIX se llegó a disparar casi un 200%, su tercera mayor suba tras la crisis financiera global de 2008 y la pandemia de 2020.

Por Solange Rial, en diario Ámbito

El pánico bursátil se apoderó de los mercados tras la aparición de dos instigadores: por un lado, la decisión del Banco de Japón de subir la tasa de interés, y por el otro, datos de empleo de los Estados Unidos que sugirieron la posible entrada a una recesión. Así, se produjo una reacción en cadena que comenzó con las bolsas asiáticas, arrastró a Wall Street, y pegó de llenó en los mercados emergentes.

En este contexto, el índice de miedo tocó su tercer mayor valor histórico. El VIX se disparó casi un 200%, y superó el nivel más alto de la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020.

Qué motivo la fuerte alza del VIX

La decisión del Banco de Japón de subir la tasa de interés generó la punta de lanza de las preocupaciones a nivel mundial. Para diversos analistas, la isla se había vuelto una fuente de préstamos baratos.

Por otra parte, los "malos balances" que registraron las empresas tecnológicas que se conocieron en las últimas semanas en Estados Unidos, dieron a entender que tal vez el boom por la IA y las siete magníficas, había llegado a su fin.

A esto, además, se le sumó la preocupación de que la recesión de Estados Unidos sea una posibilidad, ante la publicación de datos desfavorables sobre el empleo.

Qué lectura hace la city del pánico inversor

"Claramente hubo sobrereacción del mercado, ya que el índice llegó a alcanzar un máximo histórico superando incluso los niveles de 2008. Pero desde ese nivel el índice ya corrigió un montón", le dijo a Ámbito, economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma y de Outlier.

Por su parte, Juan José Vazquez, jefe de Research de Cohen, coincidió con el análisis: "Creo que hubo una sobrereacción, motivada principalmente por dos factores, el primero es el temor a recesión en Estados Unidos, en parte, por el dato de empleo que se conoció el viernes, y el segundo factor es el desarme de las posiciones de carry trade financiadas con el yen".

"Esto sucedió por la suba de 15 puntos que hubo del Banco Japón en la tasa que la llevó de 0,10 a 0,25. En marzo, había subido 10 puntos básicos y no hubo tanto ruido. Me parece que en 140 debería tener un soporte el yen. El spread entre la tasa de la Fed y el Banco de Japón sigue siendo enorme, más de 500 puntos básicos", amplió Vazquez.

Y cerró: "Me parece que la circunstancia no amerita la suba que tuvo el VIX, pero es temprano como para saberlo. Las posiciones de carry trade que se armaron con yenes son enormes, hay que ver como de pura esto. Me parece que se generó una oportunidad y deberíamos tener un piso de corto plazo".

Qué es el índice del miedo y la codicia

El VIX es el código del llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (CBOE), es decir, el índice de volatilidad del mercado de opciones PUT de Chicago. En otras palabras, lo que nos dice el índice CBOE cuando sube es que predomina el miedo y pesimismo en el mercado.

La teoría de este indicador mide cuántas cuentas están comprando puts. Si este número se eleva se acrecienta el miedo en los mercados, si por el contrario los operadores son alcistas no comprarán puts, puesto que no verán la necesidad de protegerse. En definitiva descuenta expectativas en un futuro cercano.