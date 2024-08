Cavani, Lema y Anselmino se entrenaron a la par en Boca de cara al choque con Independiente Rivadavia

Los tres pudieron volver a trabajar con el resto del plantel antes de volar hacia Mendoza para enfrentar a la Lepra. ¿Qué pasa con Marcos Rojo?

Boca se entrenó este miércoles por la mañana en el predio de Ezeiza con el objetivo de continuar con la preparación para el partido del domingo, desde las 18:45 horas, por la décima fecha de la Liga Profesional contra Independiente Rivadavia en Mendoza.

Mientras espera por el acoplamiento de Ignacio Miramón, que llegó al país el lunes para sumarse a préstamo por 18 meses, la gran novedad de la práctica es que Edinson Cavani, Cristian Lema y Aaron Anselmino practicaron a la par del plantel.

El uruguayo, que está al limite desde lo físico, no había podido estar con el grueso del grupo el lunes y todo indicaba que iba a perderse el viaje a la provincia vitivinícola. El cuerpo técnico del Xeneize apuntaba a tenerlo, prioritariamente, para la serie con Cruzeiro de los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuyo partido de ida se disputará el 15 de agosto en La Bombonera.

Si bien todavía no hay indicios de un posible once de cara al encuentro, su presencia en la práctica hace pensar que conserva algunas posibilidades de meterse en la lista y contabilizar algunos minutos en el Malvinas Argentinas. En el empate frente a Barracas Central lo reemplazó Milton Giménez, que anotó un golazo de taco en su bautismo de red. De todos modos, la idea de Diego Martínez sería armar una formación con lo mejor que hay a disposición para arribar con ritmo al cotejo ante el cuadro brasilero.

En concordancia con este plan, suena muy posible el regreso a la titularidad de Cristian Medina y Kevin Zenón, los mediocampistas que se ausentaron en los últimos duelos producto de su presencia con la Selección Argentina Sub-23 en los Juegos Olímpicos París 2024. Tras la derrota con Francia en los cuartos de final, ambos retornaron el fin de semana y se pusieron a las órdenes del entrenador. El que también armó las valijas, pero cambió su destino, fue Ezequiel Fernández, quien accionó su cláusula de rescisión de 20 millones de dólares para convertirse en jugador del Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

No se descarta que Lema, que no pudo terminar la práctica, vuelva a ocupar su lugar habitual en la zaga central con el objetivo de conformar una dupla con Jorge Nicolás Figal. Ante el Guapo entró Lautaro Di Lollo en esa posición, pero si el ex-Newell´s está en condiciones físicas, no sería extraño que volviera a la cueva. Sin embargo, habrá que esperar al jueves, previo a la travesía aérea que trasladará al plantel a Cuyo, para conocer los nombres elegidos por el DT.

Cuál es la situación física de Marcos Rojo y por qué no se entrenó el lunes

Pasó una semana desde que el platense abandonó el campo de juego frente a Banfield por una sobrecarga muscular. Si bien el cuerpo técnico y médico trabajan junto al defensor para que pueda estar a disposición en el segundo torneo continental en importancia, lo cierto es que su recuperación es un "día a día" que genera incertidumbre. El capitán debió ausentarse al entrenamiento del lunes por cuestiones personales y con el permiso de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Su idea es poder formar parte de la nómina para el cotejo contra Cruzeiro.

Boca debe dejar a dos refuerzos afuera de la lista de la Sudamericana

Después de que se concretara la venta de Aaron Anselmino a Chelsea a cambio de 18 millones de dólares, se le presentó un duro inconveniente a Boca relacioando nuevamente con la inscripción de los refuerzos de la Copa Sudamericana.

Por una cuestión burocrática, el zaguero de la categoría 2005, que en realidad estará a préstamo en el Xeneize un año más, salió automáticamente de la lista de buena fe por ser considerado "un jugador nuevo". Este detalle le genera un gran problema al Xeneize, porque de forma obligada debe dejar afuera a dos caras nuevas del plantel. Lo que sucede es que Conmebol permite solo cinco cambios en las nóminas cada vez que un equipo pasa a la siguiente instancia de un certamen continental. Por lo tanto, habrá siete jugadores que se disputarán esos lugares, a la espera de la presentación de este jueves en el ente sudamericano:

Tomás Belmonte

Milton Giménez

Gary Medel

Brian Aguirre

Agustín Martegani

Ignacio Miramón

Aaron Anselmino (préstamo desde Chelsea)