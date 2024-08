Cano recordó la final de la Libertadores y le tiró un palazo a la hinchada de Boca

El goleador del Fluminense, quien fue clave en la obtención de la Copa del año pasado, recordó el partido ante el Xeneize.

Si se tuviera que hacer un top tres de los jugadores más determinantes de la Copa Libertadores 2023, indudablemente el argentino Germán Cano encabezaría la lista. No sólo por haber quedado en la portada de Fluminense campeón por primera vez del torneo internacional ante Boca en el Maracaná, sino por haber sido el verdugo de la mayoría de los contrincantes que se toparon con la Tricolor en el camino, entre ellos, ni menos que River.

A tan solo tres meses de cumplirse un año de la coronación, el goleador del Flu usó la metáfora del “jugador n°12” para referirse a la importancia de los hinchas brasileños que estaban en las gradas alentando al equipo de ese entonces, Fernando Diniz, y reveló que sus hermanos son fanáticos del Millonario y que tuvo “sensaciones encontradas” al marcarle en tres oportunidades.

“La hinchada fue parte de todo. Es el jugador n°12, apoyo muchísimo. Sobre todo, quedé impactado en la final por la manera en la que cantaron. Cantaron mucho más que Boca Juniors. Ese momento me marcó porque se hicieron sentir, esa conexión entre la hinchada y los jugadores fue extraordinaria para poder ganar la Copa Libertadores”, ironizó el argentino de 36 años en el canal oficial de la Copa Libertadores para la edición especial de la “Gloria Eterna”.

Sin embargo, el palazo a la hinchada del club de La Ribera no fue suficiente para Cano, quien marcó el primer gol en la final de América. Porque, con más reparo, reveló la satisfacción de hacer tres goles al equipo que dirigía Martin Demichelis: “En lo personal muy feliz por hacerle tres goles a River en el Maracaná, por poder jugar como jugué. Por como me desenvolví dentro de la cancha, por cómo se dieron las cosas… No fue nada fácil, fue un gran partido y para mi en lo personal fue lindo por todo lo que significa”, comenzó su relato el jugador con pasado en Vasco da Gama, Colón, Lanús, entre otros.

Y detalló: “También porque tengo a mis familiares que son hinchas de River, tengo dos hermanos que son fanáticos. Fueron sentimientos encontrados porque ellos hinchaban para mi, pero también son de River. Un poco loco por todo lo que significa porque jugaba contra el equipo de sus amores y bueno, lo disfruté, la pasamos bien y quedó un buen recuerdo de eso”.

El duro relato familiar de Cano sobre la final de la Copa Libertadores

A pesar de la felicidad del delantero por haber llegado con su equipo al último partido del certamen continental, no todo fue color de rosas en su familia: “Después del partido contra River, pasó lo mismo porque mi cuñado llora por Boca, es muy pasional… Hasta último momento no sabía si iba a venir a la final, vino mi suegra, mi suegro, estaban aquí”.

Y cerró: “Pero él no sabía, estuvo haciendo terapia un mes porque bueno, no la pasaba nada bien. Hacía terapia porque estaba muy ansioso y cuando se enteró que iba a jugar la final contra Fluminense fue difícil. Hablé con él, le dije que se venga y que independientemente de lo que pase, tenía que estar acá para disfrutarlo. Después del partido, vino, me felicitó y eso es lo que queda”.