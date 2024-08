Un fuego que valga la pena

La ambición de originalidad sigue siendo un tormento para más de un escritor novel y no tanto. Hay que confiar en que no habrá otro tumulto interior igual al propio.

Por Natalia Zito

Para Clarín

A pesar de que Borges probó, con Pierre Menard, que no hay necesidad de escribir obras originales para crear algo nuevo, la ambición de originalidad sigue siendo un tormento para más de un escritor novel y no tanto. Recuerdo una conversación, copa de por medio, en una tertulia que podría llamar cóctel literario, en la que alguien que planeaba escribir una novela sobre la rivalidad entre hermanos, rechazaba toda sugerencia de lectura relativa al tema porque no quería “contaminarse”. Asombrada ante tamaña creencia en la pureza original, me quedé en silencio, preguntándome cómo no era evidente que cualquier voluntad de escritura, de la historia que fuera, no podría ser original.

Las palabras nunca son propias. No inventé éstas con las que escribo y, aunque diseñara un idioma nuevo, no tendría otro remedio que basarme en lo que conozco. No podría escapar, por ejemplo, a ciertas asociaciones invariables entre sonidos y sentidos. Cuando un niño comienza a hablar lleva un año escuchando palabras flotándole alrededor, algunas, con suerte, dirigidas a él. Un día, después de balbuceos, en apariencia sin propósito, de pronto dice “mamá”, “papá”, “agua”, lo que sea. Resulta notorio que por fin tuvo la dicha de articular lo que lleva meses tratando de cazar al vuelo. Conforme ese niño va convirtiéndose en un adulto que habla con fluidez, se tiende a olvidar el proceso y creer que hablamos con nuestras propias palabras.

Para el escritor argentino, Eric Schierloh, lo único que puede ser realmente propio, dado que las palabras son de dominio público, es el espacio en el que creamos y, si bien, no disiento con su planteo puesto que está asociado a su forma de entender la edición artesanal de libros, pienso que lo propio es todavía más pequeño.

Es la forma de organizar las palabras, la sintaxis, que el poeta y ensayista francés Pierre Alféri definió como el sistema circulatorio de la frase y que a mí me gusta pensar como un viento que agolpa las palabras, se cuela entre las letras y circula en direcciones diversas, creando una melodía, una sintaxis, que obedece a lo que tenemos de insondable: la forma de pensar; el tumulto interior del que habla la poeta Ida Vitale. Si hay algo en lo que podemos confiar es en que no habrá otro tumulto interior igual al propio. Es en la forma de componer con él, con esa contaminación largamente sedimentada, donde está la única oportunidad de crear algo distinto. Eso sí, encontrar la manera es siempre un trabajo peliagudo con las palabras, de lo contrario aparecerá solo lo cazado al vuelo, sin transformación, y en la abundancia de lo prefabricado las sonrisas siempre serán regaladas, los llantos desconsolados o los golpes muy duros. Lo que no pude decir, entonces, a mi interlocutor en el cóctel literario es que no se trata de sanear la contaminación, sino de encontrar la forma singular de traducirla, porque es de ahí de donde puede brotar un pequeño fuego que valga la pena leer.