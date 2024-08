Zendaya y su futuro como directora: "Todavía no estoy en ese punto"

Zendaya habla sobre sus intenciones de pasarse a la dirección como indicó Denis Villeneuve al mismísimo Steven Spielberg.

En la no precisamente exigua campaña promocional de 'Dune: Parte Dos', un coloquio tras una proyección que juntó a Denis Villeneuve y Steven Spielberg llamó la atención de cinéfilos de todo el mundo cuando el legendario cineasta preguntó si, durante el rodaje de su gran epopeya de ciencia ficción, notó que algún intérprete se interesase especialmente por su trabajo como realizador, mostrando ganas de sentarse tras la cámara en el futuro.

"La verdad es que sí hay alguien que pasó mucho tiempo detrás de la cámara escuchando: Zendaya", respondió Villeneuve. "Es muy inteligente, demuestra que es brillante y tiene una fuerte presencia. Siempre estaba en el plató, incluso cuando no estaba rodando. Sentada entre Greig (Fraser, director de fotografía) y yo, escuchando, escuchando y escuchando. Así que no me sorprendería que un día nos enterásemos de que quiere ponerse tras la cámara".

Zendaya

Zendaya, que comenzó su carrera en Disney Channel con 'Shake It Up!' (actualmente disponible en Disney+), es ahora conocida por ser el epicentro de la fundamental 'Euphoria' en HBO Max y ha participado en títulos como 'El gran showman' (Michael Gracey, 2017), 'Spider-Man: Lejos de casa' (Jon Watts, 2019) y 'Spider-Man: No Way Home' (Jon Watts, 2021).

Ahora, también como productora, estrenó la aplaudida 'Rivales', la nueva película de Luca Guadagnino ('Call Me by Your Name'), una irresistible historia de amor, pasión, celos y tenis que nos ha permitido hablar con la estrella en su paso por Roma para preguntarle, entre otras cosas, por aquel encuentro entre leyendas del cine y sus intenciones reales por pasarse a la dirección.

"Fue increíble, sí, he visto ese vídeo", responde sobre el clip viral de Spielberg y Villeneuve. "Me encantaría dirigir algún día, pero todavía no estoy en ese punto. Creo que soy autocrítica y demasiado nerviosa. Pero algún día".

"Cuantas más oportunidades tengo de sentarme detrás de la cámara y ver un gran trabajo, más inspirada me siento", continúa. "Te sientes inspirada. Dices, oh, Dios mío, me encantaría hacer eso. Y luego aprendes más y haces preguntas y son muy generosos con su tiempo... pero luego siento que no hay manera de que yo pueda hacer eso. Son brillantes, geniales, ¿cómo se les ocurren estas cosas? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Así que creo que fijarme tanto lo hace más fácil y lo hace peor al mismo tiempo. Pero me siento increíblemente agradecida de estar en la posición de aprender".

Guadagnino, el director de 'Cegados por el sol' (2015) que se hizo mundialmente reconocido tras el éxito de 'Call Me by Your Name' (2017), ha sido su último mentor durante el rodaje de la esperada 'Rivales', el esperado trío amoroso con Josh O'Connor, Mike Faist y el tenis como escenario principal.

"Me impresionó su profundo conocimiento de los personajes y los seres humanos", responde cuando le preguntamos que aprendió del director italiano durante la producción. "Recuerdo haber hablado con él sobre Tashi (su personaje) y el tipo de crema que se ponía por la noche, las marcas que le gustaban, el agua que bebía y ese tipo de detalles. Son cosas que influyen en el tipo de mujer en que se convierte y en lo que valora y lo que considera importante o, al menos, lo que quiere que la gente perciba como importante cuando la ven".