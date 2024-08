Un perro mordió una batería y provocó un incendio que destruyó una casa

¿Por qué pasó y qué cuidados tener? Ninguno de los animales involucrados salió herido. La travesura y posterior incendio quedó grabada en video.

Por curioso e irreal que suene, un perro generó un incendio en una casa al morder una batería de litio. Esto sucedió en una vivienda de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, en un hecho que inicia con un acto inofensivo y luego se transforma en una situación de emergencia, que termina solamente con daños materiales y sin ninguna vida afectada.

El video de lo sucedido fue compartido por el Departamento de Bomberos de Tulsa y ha servido como ejemplo para alertar a la comunidad sobre los riesgos asociados con estos dispositivos comunes en nuestros hogares, especialmente con las baterías que pueden convertirse en potenciales peligros si no se tiene ciertas precauciones.

Cómo un perro ocasionó un incendio al morder una batería de litio

Todo comenzó cuando el perro de la familia encontró una batería de iones de litio en la sala de la casa. Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia, publicadas en la página de Facebook del Departamento de Bomberos de Tulsa, muestran cómo el perro muerde la batería portátil colocada sobre unos cojines en el suelo.

En el video, se observa a otro perro descansando en el sofá y a un gato en el piso mientras el perro muerde el aparato. Tras varios mordiscos, la batería empieza a echar chispas, y el animal retrocede, pero pronto los cojines están en llamas.

Las mascotas, afortunadamente, lograron escapar ilesas a través de una puerta para perros. Sin embargo, la vivienda sufrió daños significativos debido al rápido avance del fuego.

Andy Little, oficial de información pública del Departamento de Bomberos de Tulsa, destacó que la situación pudo haber sido mucho peor si no hubieran tenido una ruta de escape o si la familia hubiera estado durmiendo en ese momento.

Los riesgos de las baterías de litio

Las baterías de iones de litio son populares por su capacidad de almacenar grandes cantidades de energía en espacios reducidos, lo que las hace ideales para dispositivos móviles como teléfonos celulares y tabletas. Sin embargo, esta misma característica las hace potencialmente peligrosas.

Andy Little explicó que cuando estas baterías se dañan, pueden liberar energía de manera descontrolada, generando calor, gases tóxicos e inflamables, e incluso explosiones.

“Las baterías pueden tornarse peligrosas cuando son dañadas, sobrecargadas o expuestas a calor extremo”, señaló Little. Un ejemplo de esta situación es el caso del Samsung Galaxy Note 7 en 2016, retirado del mercado por problemas de sobrecalentamiento que llevaron a varias explosiones.

Cómo prevenir incendios causados por baterías

Para evitar que un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico cause un incendio en casa, es crucial tomar ciertas precauciones. Aunque el riesgo es bajo, no es inexistente. Incidentes, como el fallecimiento de un joven en España en octubre de 2023 debido a la explosión de un dispositivo electrónico mientras dormía, muestran la importancia de estas medidas preventivas:

Cargar en lugares ventilados: colocar los dispositivos en zonas ventiladas y no expuestas al sol. Apple advierte que el contacto prolongado con superficies calientes puede causar riesgos de incendio.

Supervisar la carga: desconectar el dispositivo una vez que esté completamente cargado para evitar sobrecargas.

Retirar objetos metálicos: asegurarse de que no haya objetos metálicos como llaves o monedas cerca del área de carga.

Seguir las instrucciones del fabricante: adherirse a las guías del fabricante y usar únicamente dispositivos y accesorios aprobados.

Guardar en lugares seguros: el caso del perro en Estados Unidos demuestra que este tipo de baterías deben estar alejadas de los animales y niños, ya que una mala manipulación puede generar una situación peligrosa.

Además, es importante conocer cuáles son los factores que pueden generar un incendio y de esa manera tomar acciones para evitarlos:

Fallas de fabricación: las baterías de litio pueden fallar si tienen defectos de fabricación. Es fundamental adquirir dispositivos de marcas confiables y estar atentos a los retiros del mercado por problemas de seguridad.

Calor excesivo: el calor puede llevar a la sobrecarga y explosión de baterías. Evitar cargar dispositivos en condiciones de alta temperatura o dejarlos expuestos al sol.

Uso de cargadores no originales: los cargadores no originales o no compatibles pueden causar sobrecargas. Usar siempre cargadores y cables originales y en buen estado.

Baterías defectuosas: las baterías que se hinchan debido a la acumulación de gases internos son una señal de peligro. No seguir utilizando dispositivos con baterías deformadas.

Sobrecargas eléctricas: las sobrecargas eléctricas pueden provocar un aumento de temperatura que puede derivar en un incendio. Utilizar regletas de buena calidad y no sobrecargar enchufes.