El presidente de la Cámara Baja dijo que se trata de “acciones individuales” de los legisladores que fueron al penal de Ezeiza y que la posición no es compartida ni por él ni por el conjunto del bloque oficialista.

El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, se desligó de la visita de los diputados libertarios a los represores de la última dictadura militar en el penal federal de Ezeiza: "No es la postura de la Casa Rosada".

Menem dijo que se trata de "acciones individuales" de los legisladores que fueron al penal y que la posición no es compartida ni por él ni por el conjunto del bloque oficialista, en declaraciones a Radio Mitre.

Agregó que se trató de "acciones individuales de algunos diputados", y aclaró: "No puedo cortar las libertades de los diputados más allá que puede ser atacable, que a algunos les puede molestar, no es la postura de la Casa Rosada, no es mi postura ni la del bloque de La Libertad Avanza. Son acciones individuales, yo no lo hubiera hecho, no comparto este tipo de actitudes".