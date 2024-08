Este viernes declara el joven acusado de matar a Kevin Espinillo

Así lo aseguró el abogado defensor, Walter Nicolai, quien habló con Noticiero 7 y también contó de la complicación que atraviesan dado que no se cuenta con un lugar para albergar a un menor detenido.

El pasado domingo por la noche, la ciudad de La Banda se vio conmocionada por un trágico incidente ocurrido en la Plaza Belgrano, donde un menor de 16 años apuñaló fatalmente a Kevin Espinillo, un joven de 18 años.

Este caso generó un intenso debate en la comunidad, no solo por la naturaleza violenta del crimen, sino también por las implicancias legales que surgen al tratarse de un menor de edad como presunto autor del homicidio.

Durante la entrevista que Noticiero 7 realizó al abogado defensor Walter Nicolai, éste habló de su perspectiva legal sobre el caso, destacando la importancia del régimen de minoridad en el proceso judicial. Según explicó, este principio será crucial durante la audiencia de indagatoria, un procedimiento en el que el juez determinará las circunstancias del hecho y la responsabilidad del menor involucrado.

El régimen de minoridad establece que, al tratarse de un menor de edad, el acusado no puede ser tratado bajo las mismas normativas que un adulto. Esto implica que las medidas cautelares, el tratamiento judicial y las posibles sanciones deben considerar la edad del acusado, su madurez y las posibilidades de reintegración social.

A su vez, Nicolai subrayó que el acusado cumplió 16 años hace tres meses. “Si este chico, hubiera cometido este hecho hace tres meses atrás, antes de cumplir 16, habría sido un menor ininputable”, aseguró.

Sobre la detención del joven acusado, el abogado explicó que "se está atravesando una situación bastante particular, dado que el Centro de Guarda de Menores se encuentra en refacción y los menores actualmente no tienen dónde ser alojados. Entonces podemos ver que la situación es complicada dado que los menores de entre 16 y 18 años, no tienen donde permanecer”, explicó y agregó: “por lo general, en estos casos se solía albergar a los menores en la Comisaría del Menor y la Mujer, pero en este caso no se lo puede mezclar con los otros detenidos, mayores de edad”.