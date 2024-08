Emoción y adrenalina en el ring con la disputa de The Best Fighter 17

El club San Carlos de La Banda recibirá una gran velada con combates atractivos.

Este viernes 9 se llevará a cabo la esperada edición número 17 de The Best Fighter, un evento de kickboxing que promete 20 peleas de alto nivel. El espectáculo tendrá lugar en el Club San Carlos Unidos, ubicado en Alberdi y San Juan, en la ciudad de La Banda, a partir de las 21 horas.

La jornada incluirá combates en categorías amateur, semiprofesional y profesional. Entre los amateurs, destaca el enfrentamiento entre Emiliano Robles del Guedea Team y Ramiro Beltrán del Team Látigo, así como el duelo entre Victoria Ruiz del Guedea Team y Micaela Iturre del Team Algarrobo de Forres.

En la categoría semiprofesional, Santiago "El Picante" Pereyra, invicto del Team Guedea en 70 kg, se medirá con Álvaro Galván del Team Giménez de Tucumán. Además, en modalidad K1, Iván "El Coyote" Silva del Team Sicarios enfrentará a Exequiel "El Demonio" Araoz en un combate que promete un nocaut, con la Copa Desafío Interprovincial K1 en juego.

La pelea profesional de fondo presentará a Giuliano "Nino" Diganchi del Team Diganchi contra Walter "El Chino" Reyes del Team Látigo. Ambos luchadores están en excelente forma física, técnica y aeróbica, lo que garantiza un cierre espectacular para la noche.

Las entradas para este imperdible evento están disponibles en el Club San Carlos Unidos. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una noche llena de acción y adrenalina en The Best Fighter 17.