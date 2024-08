Elías Cabrera: "La idea de juego de Omar es diferente, me estoy sintiendo cómodo"

El joven de 21 años es el encargado de generar juego y destacó la importancia de la confianza que le dieron sus compañeros.

El presente de Central Córdoba es complejo. Es el único equipo que aún no ganó en la Liga Profesional y está en zona de descenso. Dentro de ese panorama sombrío, hay algunas luces que se destacan. Una de ellas es Elías Cabrera, un chico que vino desde Vélez para sumar experiencia y que es, por muchos pasajes, el encargado de generar fútbol en el Ferroviario.

Sus muy buenos ingresos le valieron la titularidad, en los últimos partidos del ciclo de Lucas González Vélez. Ahora, con Omar De Felippe al mando, jugó también de arranque el pasado lunes ante Riestra. Lleva el 10 en la espalda y sus ganas contagian.

"Hoy desde lo individual me siento muy bien. Me tocó jugar, pero me pone muy feliz la confianza. La confianza de mis compañeros y del técnico. Me estoy sintiendo muy bien. El otro día lo hice de doble 5. Yo he jugado también ahí. Después de interno también lo puedo hacer y ahora en otra posición. Pero siempre con la confianza del técnico y de mis compañeros. Estoy cómodo y trato de dar lo mejor desde el lugar que me toque", aseguró el enganche, en diálogo con el diario El Liberal.

"He sentido mucho cariño y apoyo desde que llegue. Pero es clave el apoyo de los chicos, la confianza del técnico. La gente es muy buena y me brindó mucho. Es lindo cómo me trata acá el club, me hacen sentir bien y nada, yo trato de dar lo mejor de mí en cada partido. A veces las cosas salen, a veces no salen, pero la verdad ahora me siento muy bien", reconoció Cabrera.

Respecto al presente del equipo y a la idea del nuevo cuerpo técnico, Elías contó: "La verdad la idea de juego es totalmente diferente a lo que quería Lucas (González). Quizás es un juego más directo bastante parecido a lo que estaba acostumbrado en Vélez. Después en lo personal sí contento, agradecido también al club por darme la posibilidad y estar sumando minutos, partidos, que es lo que yo venía a buscar. Quizás la parte de los resultados es lo que hoy preocupa. No se están consiguiendo, pero yo creo que lo vamos a sacar adelante bien".

"Se cambió el entrenador hace poco. Estos días con Omar (De Felippe) me he sentido muy bien. La verdad, creo que yo era muy chico él estuvo en Vélez. Después estuve con Gareca, lo conozco desde ahí, pero estos entrenamientos que venimos llevando, la verdad me siento muy bien", remarcó el jugador clase 2003.

Sobre la posición en la que más le gusta jugar, Cabrera destacó: "Yo hice inferiores, jugué mucho más de media punta, de enganche. Entonces ahí yo creo que me siento cómodo. Pero bueno, lo que decida el técnico es lo que importa".

Sobre Defensa y Justicia, el rival del domingo a las 15 en el Madre de Ciudades, Cabrera dijo: "Defensa será un rival duro. Si bien sabemos que no es quizá el Defensa y Justicia de antes, pero nada, todos los partidos son importantes y es una final para nosotros, así que nada, trataremos de hacernos lo mejor y esperamos que se dé el resultado", cerró el volante.