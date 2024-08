Agua y Energía y Villa Unión repartieron puntos en La Banda

Empataron sin goles en el arranque de la última fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Agua y Energía y Villa Unión abrieron la última fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol con un empate sin goles.

El Energético no pudo doblegar al Verde, que llegó a este partido con la clasificación asegurada a la Copa de Oro.

Con la igualdad, Agua y Energía llegó a los 12 puntos en la tabla de posiciones de la Zona Banda, asegurándose un lugar en la Copa de Plata.

ASÍ SIGUE LA FECHA

DOMINGO 11

11, Banfield vs. Sarmiento (solo público local)

11, Central Argentino vs. Vélez de San Ramón (solo público local)

16, Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán (solo público local)

16, Atlético Forres vs. Sportivo Fernández (solo público local)

16, Independiente de Fernández vs. Defensores de Forres (solo público local)

MARTES 13

15, Güemes vs. Estudiantes (cancha de Agua y Energía a puertas cerradas)

15, Yanda vs. Comercio (cancha de Estudiantes a puertas cerradas)

MIÉRCOLES 14

15, Mitre vs. Central Córdoba (predio de Produnoa a puertas cerradas).

Vale recordar que Unión Santiago, Villa Unión, Vélez de San Ramón, Central Argentino, Sportivo Fernández e Independiente de Fernández se clasificaron a la Copa de Oro.