River, con el regreso de Gallardo, quiere festejar ante el sorprendente Huracán

El Muñeco vuelve al banco del Millonario afrontando un duro compromiso ante uno de los líderes de la Liga Profesional.

Con el regreso de Marcelo Gallardo al banco de los suplentes como plato fuerte de la nocha, River recibe a Huracán, puntero de la Liga Profesional, en el estadio Monumental por la décima fecha del campeonato local.

El encuentro, que empezará a las 20:30 y será dirigido por el árbitro Fernando Echenique, marcará la vuelta del Muñeco a la dirección técnica en la previa de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El oriundo de Merlo fue presentado en una conferencia de prensa el pasado lunes en el salón de eventos de la tribuna San Martín. Acompañado de un séquito de hinchas fervorosos, Gallardo ingresó al hall e intercambió abrazos con varios dirigientes y glorias históricas del club, como Norberto Alonso y Ubaldo Fillol. El flamante entrenador dejó una postura clara en sus primeras palabras con el saco del Milonario tras un año y medio: "Tenemos que recuperar el espíritu de equipo y de club". Además, aclaró que su objetivo principal es que la gente, que ya reversionó una antigua canción para dedicársela el sábado, se sienta identificada con el juego de su equipo.

De la mano de su habitual hermetismo, no hay demasiadas precisiones sobre el primer once de gala que parará, pero se pudieron rastrear algunos vestigios a partir de determinados ejercicios tácticos ofensivos y defensivos.

En principio, existe la chance concreta de que Franco Mastantuono y Claudio Echeverri jueguen juntos en el ataque. El Diablito, que tuvo su primer entrenamiento con Gallardo a principios de la semana, volvió en óptimas condiciones físicas de su viaje con la Selección Argentina Sub-23 a los Juegos Olímpicos Paris 2024. Por su parte, el pibe de la 2007 viene de convertir un golazo de tiro libre ante Sarmiento y parece difícil sacarle la titularidad.

La baja obligada es la de Miguel Ángel Borja, quien sufrió una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda. No solo estará afuera del duelo ante el Globo del sábado, sino también del primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores con Talleres, pautado para el próximo 14 de agosto en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El Muñeco deberá definir su reemplazante entre Adam Bareiro y Agustín Ruberto.

En tanto, Germán Pezzella, cuya llegada fue oficializada el mismo día que se realizó el evento de Gallardo, también pelea por un lugar en la zaga. No obstante, el zaguero campeón de América con la Albiceleste, que llegó desde Betis por 4 millones de euros, confesó que todavía no habló sobre cuándo será su tan ansiado re-debut: "No toqué el tema de los minutos con Marcelo. Él decidirá que es lo mejor para el fin de semana. Al que le toque estar en los partidos, sé que lo hará de la mejor manera. Me sorprendieron en los entrenamientos. La cancha seguro va a revantar".

Por otro lado, el Globo de Frank Kudelka viene muy dulce y firme en la pelea por el certamen local. Marcha puntero solitariamente con 19 puntos, a uno de su escolta, Unión de Santa Fe. Viene de igualar 0-0 contra Racing en el Tomás Adolfo Ducó. El dato más impactante es que lleva cinco triunfos y cuatro empates. Es decir, aún permanece invicto en el campeonato.

Hay otra estadística a la que puede aferrarse el conjunto de Parque Patricios. Es uno de los dos elencos argentinos, junto con Talleres, que conserva historial positivo frente a Marcelo Gallardo como entrenador. Durante su anterior etapa, que duró desde el 2014 hasta 2022, disputaron 11 compromisos, de los cuales Huracán se llevó cuatro, empató otros cuatro y perdió tres. ¿Repetirá la historia en Núñez?