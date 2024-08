El capitán de Los Leones destrozó a Gonzalo Peillat tras su paso por los Juegos Olímpicos: “Un alemán más”

Agustín Mazzilli fue compañero del cuestionado jugador que eligió representar al combinado teutón. “Fue mi amigo”, aseguró.

Los Juegos Olímpicos se acercan a su final, pero la polémica en torno a Gonzalo Peillat, el jugador de hockey sobre césped argentino que renunció a Los Leones, eligió jugar para Alemania y le festejó un gol en la cara a sus excompañeros en París, no para.

Ahora el que se refirió al tema fue Agustín Mazzilli, emblema de la Selección Argentina que fue amigo de Peillat y que no dudó en sentenciar: “Es un alemán más”.

“No es el primer partido que jugamos contra Alemania y ya el primer partido lo gritó de esa manera también y me pareció excesivo, pero creo que hasta ese momento todavía yo estaba con un poco de doble sensación porque era un jugador que compartí habitación y fue amigo mío y quería que vuelva”, comenzó relatando Mazzilli en charla con ESPN desde el aeropuerto, tras su participación en París 2024.

Te recomendamos: Polémica: el alocado festejo de Gonzalo Peillat tras marcarle a Los Leones con la camiseta de Alemania

Y claro, el jugador de Lomas Athletic y Peillat compartieron muchos años en Los Leones y hasta fueron estandarte del famoso reclamo contra las autoridades que terminó en la renuncia de ambos de la Selección nacional, aunque Mazzilli volvió tiempo después y Peillat decidió vestir la camiseta de Alemania.

Es por eso que quien fuera capitán de la Argentina hasta hace algunos días (decidió retirarse del seleccionado tras los Juegos Olímpicos) fue determinante: “A partir de ese momento, hace dos años atrás, me puse a pensar y dejé en claro que (Peillat) es un alemán más. Claramente se nota que no le interesa o no tiene muchas sensaciones para con Argentina”.

Por si quedaban dudas sobre su pensamiento, Mazzilli resaltó que “hay que empezar a decir que (Peillat) es un alemán que nació en Argentina” y que “está jugando en un equipo donde en los últimos ocho Juegos Olímpicos llegó a semifinales, así que claramente va a ser candidato”, respecto a la participación del exjugador de Los Leones en París 2024, donde Alemania perdió en la final ante Países Bajos.

Te recomendamos: La derrota más dolorosa: Los Leones quedaron eliminados ante Alemania con un gol del argentino Gonzalo Peillat

El exabrupto de Peillat el gol a Los Leones

Después del partido contra Los Leones, Peillat usó una recordada frase de Diego Armando Maradona para defenderse de las críticas que recibió tras haber festejado su gol ante la Argentina.

“Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo. Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’”. declaró en diálogo con TV Pública y generó el repudio en redes sociales.