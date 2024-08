Fabiola Yañez habló del hostigamiento de Alberto Fernández: “Me amenazaba con que se iba a suicidar”

La ex primera dama rompió el silencio desde España y habló de “amenazas” que habría recibido por parte de su expareja; “Lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho”, reveló.

Tras la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, la ex primera dama Fabiola Yañez rompió el silencio este sábado desde España -donde reside- y habló de “amenazas” que habría recibido por parte de su expareja.

“Esos videos que aparecieron son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”, aseguró Yañez, en referencia a las imágenes que se filtraron en las últimas horas sobre el expresidente.

En el adelanto de una entrevista que publica Infobae, la ex primera dama reveló: “He cuidado a este hombre… lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho… de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”.

Yañez se refiere al video que se filtró de Tamara Pettinato en el despacho presidencial de Casa Rosada, donde hablaban del amor que se tienen la columnista de radio y el entonces mandatario. Esa grabación generó otro terremoto político por el uso de la casa de gobierno mientras que Fernández ocupaba el sillón de Rivadavia.

También el jueves por la noche salieron a la luz fotos de Yañez con moretones en el ojo y su brazo, junto con chats donde ella le reclamaba a su expareja que la “venía golpeando hace tres días”, acusación que el exmandatario no negaba. En ese marco, en otro tramo de la entrevista, Yañez aseguró que recibía amenazas “día por medio” con que se iba a “suicidar” si lo denunciaba.

“Esta persona estuvo durante dos meses, y están todos los chats, y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace”, contó.

Asimismo, reveló que tiene “miedo” por su hijo, Francisco. “Hoy tengo miedo de qué voy a hacer con mi hijo. Cuando vi las fotos me destruí, pero me destruí por mi hijo”, reveló Yañez. “¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo?”, preguntó luego.

Al principio de la entrevista, la ex primera dama fue consultada por su estado emocional. “No hay palabras. Estoy pasando un momento como nunca antes imaginé. Por algo que no salió de mí. Que salió a raíz de la consecuencia de una causa. Sale del teléfono de otra persona. Yo nunca hubiese hecho una cosa como ésta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida. Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí. Salió de un teléfono de una causa por corrupción”, dijo Yañez en referencia a la causa por la contratación de seguros por la que está apuntada su expareja.

Además, indicó que la población tenía “indignación” a raíz de la escandalosa foto de la fiesta de Olivos en plena cuarentena durante el coronavirus. “Yo no puedo trabajar hoy. Porque había 45 millones de argentinos con indignación, y lo entiendo por un montón de cosas. Pero también hay otra cuestión, a mí no me dejaban hablar. Cualquiera dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió”, expresó, para luego agregar: “Lo único que que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial era, ‘no les contestes porque les das entidad’. Entonces la gente no conoce mi voz. La gente no conoce mi trabajo, no conoce nada de mí. La gente no me conoció”.

Más adelante, ahondó en la relación de pareja que tuvo con Alberto Fernández, vínculo que se generó en 2013. “Más de 14 años. Me acordaba ayer. Esa foto en las redes sociales del compromiso que fue en París el 14 de mayo del 2016″, recordó.

En ese marco, dijo que los sucesos que tuvieron lugar después del noviazgo las grabó en su documental titulado “Fabiola, la verdad”, que todavía no salió al aire. “Y así como yo tenía que resguardar mi integridad, por el miedo que tengo... hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara”, aseguró sobre su vida en Madrid, aunque dice no saber quién lo hizo.

“Hoy tengo miedo de volver a mi casa. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué hago con mi hijo y con mi mamá? Bueno, por ese miedo y por lo que grabé con quienes firmamos un contrato de confidencialidad”, insistió.

Al ser consultada nuevamente sobre su residencia en la capital española, la ex primera dama dijo que son falsas las versiones sobre que tendría una “vida de lujo”, ya que no tiene “empleada ni niñera”. “Mi mamá es la que me ayuda con mi hijo y es la que está sosteniendo todo. Dijeron que me vieron caminando por calles donde están las marcas de lujo, mas jamás fui a caminar a ninguna de esas calles. Eso es mentira porque yo no puedo caminar por la calle”, reveló.

Tras ello, contó su reacción al ver que se difundieron fotos de su rostro y brazo con golpes en los canales de televisión. ”Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento”, dijo antes de romper en llanto.

“Tengo a mi familia toda separada porque mi mamá tuvo que venir a apoyarme a mí hace más de un año y medio. Tuvo que dejar a su esposo, alejarse de su hija, de mi hermanita que tiene 17 años y estaba terminando el secundario. Y acá estamos solas, obviamente. Y en Olivos yo siempre estuve sola, porque mi familia vivía a más de mil kilómetros. Yo siempre estuve sola”, expresó, marcando así cómo fue el vínculo con Fernández durante la presidencia.

“Terrorismo psicológico”

En otro tramo de la entrevista, se explayó sobre la violencia psicológica -además de la física- que denunció esta semana ante el juez Julián Ercolini. “Otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses, están todos los chats y muchas personas lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo”, dijo sin mencionar al expresidente.

Además, como había circulado días antes, reiteró sobre las supuestas amenazas de Fernández con suicidarse si ella lo denunciaba. “Reiteradas veces”, marcó la ex primera dama.

Al ser consultada sobre si sufrió violencia económica luego de la separación, Yañez dijo: “La verdad es que no, pero sí viví una situación muy horrible. Cuando él no se dio cuenta que me estaba hablando, tenía el teléfono en altavoz y él dijo que mi mamá y mi hermanita eran… No voy a decir la palabra que utilizó… que las estaba manteniendo. Cuando no tengo ni una empleada. Eso fue una manera de reclamarme una cuestión económica y despreciar a mi familia también. Mi hermana lo escuchó y se largó a llorar”.

Luego, sobre violencia sexual, la expareja de Fernández expresó: “No puedo hablar de esas cosas”. Insistió sobre el secreto de sumario que pesa sobre la causa, al no poder revelar algunas cuestiones. En tanto, indicó que “lo peor” de las supuestas agresiones fue “el último año” de la presidencia de Fernández, cuando Yañez se alojó -según contó- en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos.

Las fechas de las fotos de Yañez

Según se desprende de las fotos, la captura de la conversación entre la pareja presidencial ocurrió el 13 de agosto de 2021 por la madrugada. En ella, la ex primera dama le envió fotos de sus marcas y le dijo: “Venís golpeándome hace tres días seguidos“. Esos eventos, que no son negados por Fernández en el ida y vuelta entre ellos, ocurrieron durante su embarazo, según la propia cronología que difundieron los partes médicos de ese entonces.

Además, esta captura la hizo Yañez el mismo día (unas horas después de pasada la madrugada) en el que se conocieron las fotos de la fiesta de Olivos, que ocurrió en 2020.

“Esto es cuando me samarreaste” y “Esto es cuando me pegaste sin querer”, le dice la ex primera dama a Fernández en los mensajes correspondientes a aquel día, según se visualiza en la captura de pantalla. En la parte inferior, recortado por la foto, aparece otro mensaje: “Entre ayer y hoy me golpeaste“.