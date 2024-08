Furia volvió a disparar picante contra la producción de Gran Hermano

A casi dos meses de su salida y a pesar de su desvinculación en buenos términos de Telefe, Juliana Furia Scaglione expuso iracunda a la producción de Gran Hermano por el personaje que mostraron de ella.

Pasados ya casi dos meses de su salida de Gran Hermano 2023 y desvinculada completamente de Telefe, Juliana Furia Scaglione arremetió con todo contra el canal y la producción del reality que la hizo famosa. De visita en el programa de streaming Te lo juro (Quiero Música) conducido por Rulo Schijman, la exhermanita no esquivó hablar de las múltiples polémicas que la tuvieron como protagonista en el programa, así como también de la reacción de sus compañeros. “Saltaron a hablar muchos exparticipantes de Gran Hermano. Algunos a defenderme, como Christian U, y otros más, y otros a hacerme mier… y decir ‘si yo hubiera estado en la casa y hubiera hecho eso, ya me hubieran sacado, y ella estaría fuera conmigo, acá sentada’”, deslizó en un principio la entrenadora. Al tiempo que levantó presión al disparar: “Tipo, cerrá el oje… porque yo no le pegué a nadie, flaco. Nunca le falté respeto a nadie. Y a mí siempre me picaron, pero no mostraban cuando me picaban”, en clara referencia a la tremenda pelea con Mauro Dalessio que le costó la nominación semanal automática. “Sí mostraban cuando yo gritaba, ¿entendés? ¿Y sabés lo que es una mina que está harta de que la maltraten? Claro, soy un lobo, me hacen mier… hasta que exploto. Entonces, basta”, sumó vehemente. Y por último, concluyó picante: “Basta porque si yo cuento un montón de cosas que tengo que contar, defenestro a un montón de gente. Y, sin embargo, salí y no hablo mal de nadie. ¿Viste? No hablo mal de nadie. Qué buena compañera que soy, ¿no? Bueno, entonces, bésenme el trasero porque no hablé de todas sus cositas”.