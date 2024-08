Estas son las principales frases de la entrevista a Fabiola Yañez

La ex primera dama rompió el silencio y se refirió a los detalles de la denuncia que le realizó a su exesposo y expresidente por violencia de género.

La ex primera dama Fabiola Yañez brindó una entrevista luego de denunciar a su expareja y expresidente Alberto Fernández por violencia de género, y tras la filtración de chats e imágenes donde se la ve con moretones en el brazo y la cara. En la misma, reveló que recibió amenazas por parte del exmandatario ''día por medio con que si yo hacía esto o hacía lo otro, que se iba a suicidar''. Yañez también aseguró que Alberto Fernández hizo cosas peores a las del video que trascendió hace dos días. "He cuidado a este hombre de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho", afirmó. En dicho video, Fernández se encontraba en el despacho presidencial con Tamara Pettinato, a quien le pedía que le diga "algo lindo". La periodista responde con elusivas en distintas ocasiones, hasta que Fernández insiste en que diga "lo que sentís". Allí, la mujer asiente y pronuncia un "Te amo", a lo que el expresidente completa: "Yo a vos". Al día siguiente, se volvió a filtrar otro video que generó aún más polémica. Las principales frases de la entrevista a Fabiola Yañez "Esa persona (Alberto Fernández) estuvo durante dos meses, y están todos los chats, y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o hacía lo otro, que se iba a suicidar". "He cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho". "¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento...". "Y en Olivos yo siempre estuve sola, porque mi familia vivía a más de mil kilómetros. Yo siempre estuve sola. Cuando él no se dio cuenta que me estaba hablando, tenía el teléfono en altavoz y él dijo que mi mamá y mi hermanita eran… No voy a decir la palabra que utilizó… que las estaba manteniendo". "Yo pedí ayuda a varias personas. Y esas personas no me ayudaron". (Sobre el Ministerio de la Mujer) "Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí". "Mostré y pedí ayuda. La persona las vio (las imágenes) y ahora me envió un mensaje diciendo: “Vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio”. Si yo iba al ministerio, salía en los diarios''. "La violencia que había antes era acoso. Todo el día. Tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento". "Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y se lo damos. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos". (Sobre las mujeres en las imágenes) "Personalmente, no las conozco. Algunas sí. ¿Públicamente? Sí". "Esto no se trata de mí, se trata de cuidar a Francisco. Y que me haya animado es porque yo necesito estar íntegra para mi hijo". "Yo en Argentina obviamente que no iba a poder trabajar, no iba a poder salir a la calle, iba a tener que volver a estar encerrada, a vivir encerrada como había vivido todo el último tiempo". (Sobre infidelidades de Fernández) "Claro que sí. Recibía cosas todos los días, las mismas mujeres me las mandaban. Muchas mujeres me mandaban cosas al teléfono". "Lo único que quería era irme. No quería saber más nada. No me importaba ya ni discutir con él. Me quería ir". "Me amenazaron con decir que estaba enferma y que una persona iba a ayudar a que eso fuera verosímil". ''Como decir que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. Me echaron la culpa. Porque él se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis''. ''Salieron a echarme la culpa por esas fotos que habían aparecido de golpe, que se habían guardado durante un año. Esto fue todo hecho, obviamente, a propósito''. ''Todos los días se me repetía: “Por culpa tuya. Perdí un gobierno por culpa tuya. Este gobierno perdió las elecciones por culpa tuya. Por culpa tuya. Por culpa tuya''. (Sobre las acusaciones de maquillaje en las fotos con moretones) ''Que la gente diga y piense lo que quiera''.