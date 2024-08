Alberto Fernández le apunta al juez Ercolini y el misterioso contenido de los 22 pendrive

Además, está la estrategia de una ex primera dama dispuesta a todo. La defensa del ex presidente va a solicitar que la denuncia presentada por su ex pareja sea trasladada a la justicia federal de San Isidro.

Hoy 00:28 Fue la primera jugada de la estrategia judicial que va a intentar desplegar el ex presidente Alberto Fernández. En las primeras horas del lunes, su defensa va a solicitar que la denuncia presentada por su ex pareja, Fabiola Yañez, por violencia y otros delitos, sea trasladada de los tribunales de Comodoro Py a la justicia federal de San Isidro. La solicitud marca el primer movimiento significativo de la nueva abogada del ex mandatario, Silvina Carreira. De esa manera buscará dejar afuera del curso de la investigación al juez federal Julián Ercolini. Fernández designó el viernes a esta abogada penalista especializada en Familia. "He tenido conocimiento de la presente causa y por ello vengo a ponerme derecho en el marco de esas actuaciones", expresó el expresidente en la presentación que hizo ante el juez Ercolini. También le solicitó al magistrado que "dada la urgencia de conocimiento de las actuaciones", se vincule a Carreira "lo más pronto posible al sistema para poder aceptar el cargo y tomar vista de los motivos en los cuales versa esta causa". El pedido de apartar a Ercolini se produce en un contexto muy adverso para Fernández, ya que el viernes por la noche, siguiendo una petición del fiscal Rívolo, Ercolini ordenó un allanamiento en el departamento de Fernández, ubicado en el piso 12 del edificio River View. El operativo fue llevada a cabo por la Policía Federal y se secuestraron 22 pendrives, dos teléfonos móviles, un iPad y dos memorias que contenían documentación reservada del expresidente. Toda la información será sometida a peritajes para esclarecer si tras iniciada la denuncia, Fernández inició un hostigamiento hacia la figura de la ex primera dama. Mientras tanto, la ex primera dama Fabiola Yañez, mantuvo la primera reunión de trabajo la con su nueva abogada, Mariana Gallego, para preparar su declaración en la causa que actualmente sigue el juez Ercolini. En ese contexto fue que se decidió dar una impactante entrevista al portal Infobae donde Fabiola dijo que “todas las pruebas están en el chat, los videos que se viralizaron fueron muy poca cosa al lado de lo que me hizo”.

