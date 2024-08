¿Se reflota el pase de Muniain a River? El jugador espera un guiño de Gallardo

El mediocampista ofensivo español, ídolo del Athletic de Bilbao y confeso hincha del Millonario, sigue esperando por una propuesta del club de Núñez.

Iker Muniain no se resigna en su sueño de jugar en River. Pese a que su nombre suena en el Millonario desde hace varios meses y no hubo avances concretos, el representante del español avisó que todavía esperan un llamado desde Núñez.

Muniain, de 31 años y figura histórica del Athletic Bilbao, se encuentra libre y todavía no firmó con otro equipo porque anhela ser refuerzo de River en este mercado de pases. Su intención no prosperó con Martín Demichelis al frente del equipo, pero el arribo del Muñeco Marcelo Gallardo podría, creen desde el entorno del jugador, cambiar el panorama.

“Iker sigue rechazando ofertas muy importantes porque mantiene la ilusión de jugar en River”, afirmó Omar Rodríguez, el representante de futbolista vasco, a Bolavip.

“Después que decidió irse del Athletic Bilbao, la primera vez que me senté con Iker para ver qué planes tenía me dijo: ‘Quiero jugar en River’. Y todavía mantiene esa idea. Tiene 31 años, físicamente está bárbaro y quiere cumplir su sueño. No le importa lo económico ni alejarse de su familia por un tiempo. Sólo quiere ponerse la camiseta de River y ganar la Libertadores”, finalizó Rodríguez.

Por su parte, el propio Muniain, volvió a dejar en claro, hace unas semanas atrás, su intención de su llegar al club: "River es un equipo que siempre le he seguido, desde que era pequeño. Quitando al Athletic, que es el equipo de mi vida, hacia River siento algo especial, un vínculo emocional y sentimental grande".

La traba de River para traer a Muniain por el cupo de extranjeros

Ahora que se abrió la posibilidad de incorporar a uno de los ídolos de Athletic Bilbao, la nacionalización como argentino del chileno Paulo Díaz toma cada vez más relevancia.

No obstante, a la par se abrió un problema para la dirigencia en caso de que las conversaciones avancen y el Muñeco otorge el visto bueno. Muniain sería el sexto extranjero junto con Adam Bareiro (Paraguay), Nicolás Fonseca (Uruguay), Miguel Ángel Borja (Colombia), Agustín Sant'Anna (Uruguay) y Sebastián Boselli (Uruguay).

Sin embargo, según el inciso dos del artículo 6 del reglamento de la Liga Profesional -restricciones para la incorporación de jugadores-, es obligatorio que dos de esos futbolistas hayan disputado diez o más partidos con su selección. Justamente, el chileno era uno de los que superaba ampliamente ese récord, pero hoy el único que lo iguala es Miguel Borja.

Por su parte, Bareiro tiene nueve cotejos en Paraguay y debería esperar a una nueva convocatoria para cederle el lugar al vasco o que le reconozcan la convocatoria que tuvo hace unos meses con Paraguay, para jugar contra Rusia, partido que fue suspensido por la guerra con Ucrania.