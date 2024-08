Mario Pastor Suárez es el nuevo presidente de Olímpico

Este domingo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en el club de la ciudad de La Banda.

Con la importante presencia de socios y allegados a la institución, y el Secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en el microestadio Centenario 1, ubicado en la sede social de Ameghino 112 de la ciudad de La Banda. En la oportunidad se eligió al Dr. Mario Pastor Suárez como nuevo presidente, en lugar del Dr. Oscar Ledesma Abdala. Además, se leyeron las memorias y aprobaron balances del período 22/23.

Acompañarán al Dr. Mario Suárez en su gestión, los dirigentes Gustavo Sánchez, Dra. Yudith Goitea, María Liliana Sánchez, CPN. Emanuel Kuprick, Leonardo Abdala, José Gómez Pons, Mario Ledesma, Juan Carlos Fernández, Adriana Díaz Antonio, Eduardo Del Castillo, Patricio López Islas, Gabriel Juan, Cesar Fabri, Dr. José Sánchez Geréz y Karina Brandán. Los cargos quedarán definidos en las primeras reuniones de comisión directiva.

La satisfacción de Oscar Ledesma

Una vez concluida la parte formal de la asamblea con la aprobación de los balances y la elección de autoridades, se procedió a la entrega de una plaqueta y a la proyección de un video alusivo a los logros institucionales y deportivos durante el mandato del Dr. Oscar Ledesma Ledesma.

“Hoy quiero hablarles con el corazón, como un socio más, quiero decirles que me voy vacío, con la satisfacción de haber entregado todo para que Olímpico sea cada día un club mejor, seguramente habrá quienes se sintieron más a gusto con nuestra gestión, otros no tanto y aquellos que estuvieron indiferentes, pero bueno, de eso se trata la vida, en definitiva. No tengo dudas que la impronta de la nueva gestión estará centrada en fortalecer el contenido social, brindándole al socio un servicio de calidad que permita satisfacer sus expectativas. No será una tarea fácil, pero confío plenamente en la capacidad de “Pioti” Suárez y su equipo de trabajo para llevarnos por buen camino, es por eso que pido el apoyo para ellos sin restricciones. De más está decir que no se trata de un adiós, sino de un hasta luego, porque mi corazón y mi vida están en este club, un cariño para todos y no nos olvidemos que Olímpico es grande por su gente”, expresó emocionado el presidente saliente Oscar Ledesma Abdala.

Oscar Ledesma Abdala

El compromiso de Mario Pastor Suárez

Finalmente tomó la palabra el flamante presidente Dr. Mario Pastor Suárez, una persona netamente identificada con la institución. Tanto su abuelo como su padre fueron vocal y presidente del club, respectivamente, su madre colaboradora permanente, y junto a sus hermanos, “Pioti” vivió toda su niñez y adolescencia compartiendo su pasión por el básquet como jugador de diferentes divisiones. Con el paso del tiempo se convirtió en dirigente y hombre de consulta desde su costado profesional como abogado y escribano. En este sentido, hay que marcar que el Dr. Suárez colaboró en la elaboración del Estatuto Social, que data de 1921, con nuevos aspectos y herramientas legales aggiornadas a los nuevos tiempos.

Luego de agradecer a los socios para haber sido elegido, y destacar la figura del Dr. Oscar Ledesma “como impulsor de una revolución para colocar a Olímpico en la máxima consideración nacional”, el Dr. Mario Pastor Suárez, enunció 6 puntos principales que marcarán la impronta de su gestión al frente del club.

Se propone una visión y misión claras para lograr en la institución:

1. Continuar el proceso de integración familiar con eventos sociales que involucren a la comunidad.

2. Ejecutar un plan estratégico para la captación de socios con la participación de las distintas disciplinas deportivas.

3. Continuar fomentando la inclusión social reforzando los valores de respeto, humildad y comunicación.

4. Desarrollar programas de capacitación, tanto para el staff técnico de las diferentes disciplinas, como así también para el personal del club a fin de mejorar habilidades y rendimientos personales como en equipos, desde las divisiones formativas hasta la liga profesional.

5. Gestionar estrategias de marketing para aumentar la visibilidad del club y atraer patrocinio.

6.Incentivar y acompañar el potencial y desarrollo de los jóvenes deportistas de las divisiones formativas, basado en tres pilares fundamentales: respeto, solidaridad y la empatía con el otro.

Info y fotos: Prensa Olímpico