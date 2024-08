Día de la Niñez: consejos para elegir juguetes seguros para los niños

Conocé las medidas de seguridad que deben estar presentes en los muñecos de los más pequeños para evitar inconvenientes.

Cuando se trata elegir un juguete para los chicos en este Día de la Niñez es crucial asegurarse de que el producto cumpla con todas las normativas de seguridad para evitar riesgos.

Desde el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) confirmaron cómo detectar si un juguete es seguro o no para los chicos en este Día de la Niñez, con las siguientes indicaciones:

Buscar el sello de certificación: el juguete tenga el comprobante de la Secretaría de Comercio de la Nación, lo que indica que cumple con las normas de seguridad IRAM-MERCOSUR. En el envase debe haber una letra “S” negra dentro de dos círculos.







Revisar los símbolos de advertencia: si el juguete es para un niño menor de tres años, verificar que no contenga piezas pequeñas u otras advertencias que indiquen que no es apto para esa edad.



Buscar los datos de origen: el envase debe detallar los datos del fabricante para comprobar su calidad.

Asegurar que los materiales y energía sean seguros: que los materiales del juguete no sean tóxicos, que no presenten riesgos de quemaduras o lesiones, y que cualquier fuente de energía utilizada no supere los 24 voltios ni sea accesible para manipulación infantil.



Cuáles son las recomendaciones de seguridad en juguetes