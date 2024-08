Cerca de 20 personas murieron en Uganda por una avalancha de basura

El accidente ocurrió en un predio ubicado en la ciudad de Kampala. Las autoridades no descartan que el número de fallecidos aumente.

Una inusual tragedia tuvo lugar en Kampala, la capital Uganda, cuando una enorme cantidad de basura formó una avalancha que avanzó durante varios kilómetros, arrastró casas y autos a su paso y provocó la muerte de por lo menos 17 personas.

El hecho comenzó en la localidad de Kiteezi, en un gran basural con más de 14,5 hectáreas que funciona como el único de los cinco distritos de la capital desde 1996. Según los medios locales, viviendas, personas y animales fueron arrastrados tras el paso de la basura por el terreno.

La ciudad -en donde viven aproximadamente dos millones de personas- había sido escenario de fuertes lluvias en las últimas semanas, lo que se cree que puede haber provocado esta insólita avalancha.

La Policía local dio como única explicación la de “fallos estructurales”, que no solo provocaron muertes sino que dejaron a cientos de personas afectadas y sin un lugar a donde regresar. Según el medio local New Vision, las autoridades no descartan la aparición de más muertos en las próximas horas.

“La operación de rescate continúa hasta que estemos seguros de que no hay nadie atrapado bajo la basura”, indicó la Kampala Capital City Authority (KCCA), que gestiona el basural. Del operativo también participan los equipos de la Policía de Uganda, efectivos de los ministerios de Obras Públicas y Transporte y de Preparación para Desastres, la Cruz Roja y la sociedad civil.

El presidente del país, Yoweri Museveni, publicó un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, en el que pidió “explicaciones inmediatas” sobre las operaciones del relleno sanitario.

“Lo primero que me viene a la cabeza es quién puede permitir que la gente viva tan cerca de una montonera tan peligrosa, donde sólo los olores ya son perjudiciales para la salud”, escribió. Y marcó: “Por lo tanto, solicité a la inspectora adjunta del Gobierno, Anne Muhairwe, que investigue rápidamente el asunto y me facilite el informe correspondiente, mientras di instrucciones al Gobierno para que la evacuación de todas las viviendas en la zona de peligro, además de garantizar la recuperación, si es posible, de las personas que siguen enterradas bajo la basura”.

“Sin embargo, una vez más, esto debería educar a los ugandeses sobre las áreas peligrosas como humedales, orillas de lagos o de ríos, en los bosques donde entran en contacto con monos y nos traen la viruela del mono y el ébola, entre otras”, apuntó.

Por otra parte, el Daily Monitor -un diario independiente de Uganda- indicó que el jefe de la autoridad municipal, Erias Lukwago, había advertido en enero de este año que las personas que trabajaban y vivían cerca del vertedero corrían el riesgo de sufrir numerosos peligros para la salud debido al posible riesgo de desbordamiento de residuos.