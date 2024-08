El emotivo discurso de Miley Cyrus tras ser nombrada Leyenda Disney

La cantante ha recibido un premio por su trayectoria, haciendo historia y con un guiño especial a la industria.

Miley Cyrus, una figura icónica en el cine y la música que ha marcado la infancia de toda una generación, ha sido oficialmente reconocida como Leyenda Disney en una ceremonia que ha tocado los corazones de todos los presentes. Su carrera, llena de cambios y desafíos, ha sido testigo de su evolución constante desde sus inicios hasta el presente.

Con tan solo 11 años, Cyrus saltó a la fama como Hannah Montana en la serie de Disney Channel, un papel que definió la infancia de muchos. A lo largo de los años, ha demostrado una madurez y autenticidad inigualables, manteniéndose fiel a sí misma a pesar del constante escrutinio público y crítico.

Video presentación de la trayectoria de Miley Cyrus antes de recibir el homenaje como Leyenda Disney. pic.twitter.com/ryHzifLGve — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) August 12, 2024

En 2024, la artista hizo historia al ganar dos Grammys por "Flowers" — Mejor Grabación del Año y Mejor Actuación de Pop en Solitario. Este año, ha recibido otro importante reconocimiento de la industria que la vio crecer: el título de Leyenda Disney. A sus 31 años, Miley Cyrus se ha convertido en la persona más joven en recibir este honor, subrayando su impacto perdurable en el mundo del entretenimiento.

La ceremonia de la D23 Expo, la mayor convención de fans de Disney, celebrada en Anaheim, California, fue el escenario perfecto para este homenaje. La gala comenzó con una interpretación especial de Layne Wilson, quien versionó "The Best of Both Worlds", la canción que lanzó a Cyrus al estrellato. Al finalizar su presentación, Wilson dirigió unas emotivas palabras a Miley: “Miley, quiero darte las gracias por nunca tener miedo a salir de lo común, por mantenerte fiel a ti misma y, lo más importante, por siempre patear traseros”.

Cuando Cyrus subió al escenario, no pudo contener la emoción. Con lágrimas en los ojos, comenzó su discurso: “Definitivamente, voy a llorar”. En un momento sincero y profundo, reveló: “Voy a contar un pequeño secreto de Disney Legends. Las leyendas también se asustan. Yo tengo miedo ahora mismo. Pero la diferencia es que lo hacemos igualmente y cada uno de vosotros puede hacerlo cada día. Es legendario tener miedo y hacerlo igualmente. No existe el fracaso cuando lo intentas”.

Miley Cyrus full speech at Disney Legends



“I stand here still proud to have been Hannah Montana because she made Miley in so many ways” pic.twitter.com/BFtwv2BeTQ — MileyUpdates | Fan Account (@MileyUpdates) August 12, 2024

El discurso de Miley Cyrus no solo destacó su gratitud y emoción, sino también su capacidad para inspirar y motivar a otros. Su reconocimiento como Leyenda Disney celebra no solo sus logros artísticos, sino también su resiliencia y autenticidad, cualidades que la han definido a lo largo de su carrera.

La artista reveló, además, que tenía dos discursos diferentes preparados: “Uno largo, si soy la malota que se supone que soy. Y otro corto, por si me asusto”. Sus palabras han durado algo más de cinco minutos, por lo que es indudable por cuál de las opciones se ha decantado.

Cyrus ha recordado cómo fue mudarse de Nashville a Los Ángeles para dar comienzo a su carrera siendo tan pequeña, además de su casting para Hannah Montana y cómo fue entrar en Disney en 2005, hace ya casi dos décadas. “Se rumorea que nos crean a todos los niños Disney, pero definitivamente no fui creada en un laboratorio”, ha bromeado la artista. También ha aprovechado el discurso para rememorar su primer concierto como Hannah Montana: “La primera canción con la que debuté fue This Is The Life. Una canción que, por supuesto, nadie se sabía porque, en realidad, yo solo era una niña con una peluca rubia actuando en un centro comercial y con un gran sueño. Pero en mi corazón, yo solo era Hannah Montana. Y estaba muy orgullosa de ser ella”.

Han pasado muchos años desde sus inicios en Disney y su carrera ha evolucionado, pero la artista ha asegurado que, a pesar de todos los cambios que han habido desde ese primer concierto, “nada ha cambiado en absoluto”. “Sigo orgullosa de haber sido Hannah Montana”, ha pronunciado. “Ella creó a Miley en muchos sentidos. Este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y fieles seguidores, y a todos quienes han hecho de mi sueño una realidad. Citando a la propia leyenda: 'This is the life' (Esto es la vida)”.