Montenegro: "Estamos siempre dialogando sobre la cuestión salarial"

El senador Gerardo Montenegro aseguró que desde la CGT y la Mesa de Diálogo se mantienen conversaciones con el gobierno provincial. "Estamos transmitiendo cuál es la realidad y el gobierno también nos informa la suya", dijo.

Durante la firma de un convenio entre UPCN y el Iosep, el senador Gerardo Montenegro tuvo un contacto con Radio Panorama en el que se refirió a las conversaciones que se mantienen desde la CGT y la Mesa de Diálogo estatal y docente en materia salarial.

Al respecto informó que se encuentran trabajando en conjunto para "atenuar el impacto de la crisis nacional"

"Seguimos en contacto con las autoridades del gobierno. Estamos siempre dialogando sobre la cuestión salarial que tiene su impacto desde Nación en la economía provincial. Transmitimos cuál es la realidad de los trabajadores y el gobierno también nos informa la suya, es un ida y vuelta. La política económica nacional ha significado una baja en los ingresos de millones de pesos y esto impacta negativamente en todas las provincias, se está haciendo sentir en el sector público", expresó.

El legislador señaló que Santiago del Estero tiene "una muy buena gestión, que nos tranquiliza, y esto nos permite llevar adelante nuestros planteos y pedidos. El gobierno provincial está haciendo frente a esta situación porque tiene la capacidad de enfrentar el problema cíclico de la economía nacional".

En relación a la posibilidad de un anuncio próximo, dijo no "tener conocimiento que se esté por tomar alguna decisión (..) no hacemos demagogia con estos temas que son tan sensibles, prometiendo y anunciando algo que no está previamente conversado y consensuado".

Finalmente puso de relieve que en Santiago del Estero "no han llegado las políticas de ajuste. Nuestra provincia necesita de la presencia del Estado, no ha habido ningún tipo de despido y eso es una gran tranquilidad para los trabajadores".