"No te cases ni te embarques": por qué se cree que el martes 13 es una fecha de mala suerte

Es la frase más popular que se utiliza en México y el resto de Latinoamérica cuando el 13 de algún mes cae martes.

El popular refrán "No te cases ni te embarques" es una advertencia popular en varios países de habla hispana, incluida México, que tiene sus raíces en antiguas creencias y supersticiones relacionadas con la mala suerte. Aunque su origen exacto es incierto, se cree que la frase proviene de la combinación de supersticiones españolas y la tradición católica, que ha influido profundamente en la cultura mexicana. El día de la semana asociado con esta frase es el martes 13, como este 13 de agosto: en la cultura popular, el martes es considerado un día regido por Marte, el dios romano de la guerra, lo que se asocia con conflicto, violencia y peligro. El número 13, por otro lado, ha sido considerado de mala suerte en varias culturas a lo largo de la historia, lo que refuerza la idea de que este día no es propicio para tomar decisiones importantes, como casarse o embarcarse en un viaje. La expresión "No te cases ni te embarques" se refiere a la precaución que se debe tener en días considerados de mala suerte, como el Martes 13. Casarse en un día de mala fortuna podría augurar una relación complicada o un matrimonio infeliz, mientras que embarcarse en un viaje podría resultar en dificultades o desgracias durante el trayecto. Estas creencias se han transmitido de generación en generación, manteniéndose vigentes en la cultura popular. Aunque hoy en día muchas personas no toman en serio estas supersticiones, el refrán sigue siendo utilizada como una advertencia jocosa o para recordar la tradición. Incluso en tiempos modernos, algunos prefieren evitar compromisos importantes en días como el martes 13, por si acaso. ¿Cuándo será el próximo martes 13? El 13 de agosto será el último martes 13 del 2024, una muy buena noticia para los más supersticiosos, quien estarán tranquilos por casi un año. Según señala el calendario, la próxima vez que el 13 de un mes caiga martes será recién en mayo del 2025.