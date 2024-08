La abogada de Alberto pedirá la nulidad de la declaración de Yañez porque no la dejaron participar de la audiencia

Desde Madrid, la ex primera dama expone vía Zoom ante el fiscal Ramiro González. La Justicia rechazó que la defensora del expresidente escuchara la declaración de la denunciante.

La abogada del expresidente Alberto Fernández, Silvina Carreira, anticipó que pedirá la nulidad de la declaración de Fabiola Yañez porque no la dejaron participar de la audiencia. Desde Madrid, la ex primera dama expone vía Zoom ante el fiscal Ramiro González, tras la denuncia por violencia de género contra el exmandatario. La Justicia rechazó que la defensora del expresidente escuchara la declaración de la denunciante.

Carreira dijo en declaraciones a la prensa que la declaración de Yañez "no es válida", aunque consideró que "está bien no revictimizar a la víctima". Además anticipó: "Cuando se lo solicite, Alberto Fernández va a venir a declarar. Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denunciar y la otra a defenderse. Creo en lo que dice mi cliente".

La abogada de Alberto Fernández cuestionó: "Yañez se considera una víctima. Si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad no la revictimiza tanto la situación, entonces ¿por qué no permite las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde?".