Árbitros para los duelos de Güemes y Mitre ante los marplatenses

El Gaucho recibirá el sábado a Alvarado, mientras que el Aurinegro visitará el domingo a Aldosivi.

La AFA designó los árbitros que dirigirán los encuentros correspondientes a la 28ª fecha del Torneo de la Primera Nacional, en donde los representantes de Santiago del Estero se enfrentarán con los de Mar del Plata.

Güemes recibirá a Alvarado el sábado a las 15 en el estadio Arturo Gelasio Miranda, con el arbitraje de Carlos Córdoba, quien tendrá como asistentes a Alejandro Schneller y Matías Coria y como cuarto árbitro a Maximiliano Silcán Jerez.

Por su parte, Mitre visitará el domingo a las 15 a Aldosivi en el estadio José María Minella, bajo la atenta mirada de Silvio Trucco, quien tendrá como jueces de línea a Manuel Sánchez y Belem Bevilacqua y como cuarto árbitro a Franco Morón.

Programación y designaciones de la 28ª fecha:

Sábado 17 de agosto

12.00 - Deportivo Madryn vs. Brown de Adrogué

Árbitro: Emanuel Ejarque

Asistente 1: Roque Narváez

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Cristian Rubiano

13.00 - Estudiantes de Caseros vs. San Martín de San Juan

Árbitro: Edgardo Zamora

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Eduardo Gutiérrez

15.00 - Güemes vs. Alvarado

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Alejandro Schneller

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

15.00 - San Miguel vs. All Boys

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Mariano Cichetto

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Ignacio Lupani

15.00 - Ferro Carril Oeste vs. Tristán Suárez

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Sebastián Habib

21.00 - Chaco For Ever vs. San Martín de Tucumán

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Mariano Rossetti

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Federico Guaymás

Domingo 18 de agosto

15.00 - Aldosivi vs. Mitre

Árbitro: Silvio Trucco

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Belem Bevilacqua

Cuarto árbitro: Franco Morón

15.00 - Chacarita Juniors vs. Arsenal

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Nicolás Jara

15.00 - San Telmo vs. Defensores de Belgrano

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Mariano Ascenzi

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Germán Bermúdez

15.00 - Defensores Unidos de Zárate vs. Temperley

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Juan Manuel Vázquez

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: A. Núñez Rodríguez

15.30 - Deportivo Maipú vs. Patronato

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Rubén Bustos

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Bruno Bocca

16.00 - Gimnasia de Jujuy vs. Racing de Córdoba

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Guido Córdoba

Asistente 2: Federico Cuello

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

17.00 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Martín Grasso

Asistente 2: Hernán Salado Paz

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

18.30 - Almirante Brown vs. Nueva Chicago

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Erik Grunman

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

19.00 - Atlético de Rafaela vs. Almagro

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

20.30 - Colón vs. Gimnasia de Mendoza

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Guillermo González

Lunes 19 de agosto

17.05 - Talleres de Remedios de Escalada vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Nahuel Santanocito

Asistente 2: Damián Orellana

Cuarto árbitro: Américo Monsalvo

21.05 - Quilmes vs. Agropecuario

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

21.10 - Atlanta vs. Deportivo Morón

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Julián Jerez