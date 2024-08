Luck Ra protagonizó un accidente con su auto y vivió una inesperada situación

El cantante cordobés tuvo un percance mientras conducía su vehículo y en ese instante una persona lo abordó con un pedido inesperado.

Un insólito episodio vivió Luck Ra minutos después de sufrir un accidente vial. El cantante estaba sentado en su automóvil luego de que un colectivo le rayó su vehículo y, mientras esperaba resolver detalles de la situación fue abordado por un fan que le pidió un saludo para sus hijas.

“Saludos para Guada y para Mica, ¿les decís?”, inquirió el hombre que se le acercó. “Guada, Mica, les mando un beso y un abrazo muy grande”, respondió el cantante cordobés con amabilidad, aunque con cierto gesto de desconcierto en su rostro. “Mal ahí que chocaste, compi, pero bueno, nos vemos, un gusto igual conocerte, hermano”, le respondió el hombre satisfecho con el video que grabó con su celular y en modo selfie.

Lejos de dejarlo ahí, la persona se tomó un segundo para hacerle una broma a Luck Ra: “¡Qué caramelo te estás comiendo, eh!”, dijo y soltó una carcajada al hacer alusión a la relación que el cantante del hit “Hola perdida” mantiene con La Joaqui. “Se la re mandé, igual”, agregó después mientras se reía de su propia ocurrencia.

Las imágenes se viralizaron a través de la cuenta de TikTok de Guadi, una de las hijas del hombre que abordó a Luck Ra. Allí mismo el cantante le dejó un mensaje a la joven y se disculpó por la poca onda que le puso al video, además de aclarar lo que le había pasado con el auto. “Beso Guadis, no choqué pero un colectivo me rayó todo el auto. No fue mi mejor saludo”, dijo. “Ayy, no pasa nada, gracias por el saludo igual, besos a tu caramelo, los amo”, contestó la joven.