Denuncian que la campaña de Kamala Harris manipula titulares de noticias

Aunque algunos sitios ya han prohibido este método de publicidad, alegando que propaga la desinformación, Google afirma que, dado que los anuncios de búsqueda llevan la etiqueta de 'Patrocinado', son "fácilmente distinguibles".

El equipo de la candidata presidencial estadounidense Kamala Harris está manipulando titulares de las noticias para crear una imagen ilusoria de respaldo a su campaña, informa Axios.

El medio explica que la campaña de la republicana ha estado editando titulares de noticias y descripciones dentro de los anuncios de búsqueda de Google para que parezca que The Guardian, Reuters, CBS News y otros grandes medios están de su lado. "Es una práctica común en el mundo de la publicidad comercial que no viola las políticas de Google, aunque los anuncios imitan los resultados de búsqueda de noticias reales con la suficiente precisión como para pillar desprevenidos a los medios de noticias", señala Axios.

¿Cómo funciona?

El anuncio enlaza con artículos reales de medios de comunicación, aunque los titulares y el texto que los acompaña se han modificado para que parezca que los materiales apoyan los objetivos de la campaña de Harris. Por ejemplo, un artículo de Reuters que decía simplemente "La inflación ha bajado" aparecía con la descripción añadida: "Bajo la Administración Biden-Harris, 'EE.UU. está ganando la lucha contra la inflación'".

Según el Centro de Transparencia Publicitaria de Google, la campaña de Trump no utiliza este tipo de anuncios. Aunque los enlaces indican que están patrocinados, no está claro que el texto que los acompaña esté escrito por los equipos de campaña y no por los propios medios de comunicación, explica Axios.

"Aunque entendemos por qué una organización puede querer utilizar la marca de confianza de The Guardian, tenemos que asegurarnos de que se utiliza adecuadamente y con nuestro permiso. Nos pondremos en contacto con Google para obtener más información sobre esta práctica", explicó un portavoz de The Guardian.

Representantes de medios de comunicación como CNN, USA Today y NPR, a los que se hacía referencia en los anuncios de la campaña, dijeron no estar al tanto de que su marca se esté utilizando de este modo. Aunque algunos sitios ya han prohibido este método de publicidad, alegando que supone propagación de desinformación, Google afirma que, dado que los anuncios de búsqueda llevan la etiqueta de 'Patrocinado', son "fácilmente distinguibles de los resultados de búsqueda".