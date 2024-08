Crítica de "La trampa"

M. Night Shyamalan, alumno aventajado de Alfred Hitchcock, rinde homenaje a Brian De Palma en este thriller tramposo protagonizado por un espléndido Josh Harnett.

Por Fausto Fernández

Para Fotogramas

Todos los caminos del thriller tramposo, léase esto como una virtud excelsa, acaban llevando a Alfred Hitchcock, lo cual, en el caso de este alumno aventajado llamado M. Night Shyamalan, resulta de una lógica aplastante dentro de un género, el género hitchcockniano, donde la lógica es algo moldeable al gusto del autor y de sus necesidades narrativas (lejos de la lógica, por supuesto). En este apasionante camino que el director y guionista de 'El sexto sentido', película cuya sombra (la del giro final sorpresivo) sigue siendo quizás el peor enemigo de un cineasta empeñado en crecer, mutar, arriesgar y ser personal, ha emprendido para finalmente ser Hitchcock, ha sabido releer el absurdo del fin del mundo de 'Los pájaros' en 'Señales', la infravalorada 'El incidente', 'Tiempo' y 'Llaman a la puerta'. 'La trampa' es, como esa última, un tour de force minimalista que discurre en casi un único escenario, físico, porque en realidad (como 'Split' y 'Glass') su solitario, inmenso y claustrofóbico lugar es el de la mente humana. La mente del autor, la de un Shyamalan amo de todas y cada una de las acciones de un rompecabezas, irracional en su apego aparente al realismo, del que conoce las piezas, el orden y el resultado final más que nosotros mismos, acaso otras piezas en su obra.

'La trampa', destinada a defraudar, e incluso irritar, a quienes quieren ver el dibujo final del puzzle que deseaban ver, y no uno en el que faltan partes, expresamente ocultadas por su creador y ejecutor, vuelve a ser una parada en el camino Hitchcock. El recinto del concierto (un Eras Tour que habría enloquecido al estilizadísimo Jean-Jacques Beneix de 'La diva') recuerda al del teatro donde Paul Newman y Julie Andrews se escondían para hallarse atrapados y agudizar el ingenio para escapar en 'Cortina rasgada'; las extrañas relaciones familiares del personaje de Josh Harnett (realmente espléndido) remiten a la del tío Charlie asesino de viudas con su sobrina Charlie en 'La sombra de una duda', y todo nos remite a esa malvada capacidad que tenía el orondo tito Alfredo para que simpatizáramos con monstruos como el Norman Bates de 'Psicosis' o el estrangulador de la corbata de 'Frenesí'. Porque, naturalmente, los espectadores de 'La trampa' queremos que El Carnicero escape del cerco policial y del FBI.

Sin embargo, y al igual que Ti West en la fabulosa 'MaXXXine' que llegará a los cines el 23 de agosto, Shyamalan ha preferido priorizar a un alumno, el más aplicado y genial, de Alfred Hitchcock, desde hace décadas ya un genuino maestro: Brian De Palma. Si Ti West en 'MaXXXine' copula al son de Frankie Goes to Hollywood, y de una Beverly Hills de engaños, muerte, sexo y neones mortales, realizando un increíble sampleado Kenneth Anger de 'Doble cuerpo', M. Night Shyamalan acierta a que este cruce entre las hitchcoknianas 'Con la muerte en los talones' y 'La soga' sea en fondo y forma un grandísimo homenaje a De Palma.

'La trampa' es, además de en un nivel juguetón para iniciados juguetones, la 'Muerte súbita' de Peter Hyams con Van Damme (bombero también como Josh Harnett aquí), 'Snake Eyes (Ojos de serpiente), obra maestra, pese a quien le pese, depalmiana. En ambas, la trama transcurre en un recinto donde el entretenimiento, el espectáculo, es en realidad una farsa: un combate de boxeo amañado que enmascara un asesinato político en el film con Nicolas Cage y Gary Sinise; y el multitudinario concierto de una estrella del pop que oculta su misión de enorme ratonera para un escurridizo asesino en serie que ha ido allí acompañando a su hija preadolescente. Y en ambas está el dilema de si un criminal no deja de ser un buen padre y esposo, o el mejor y único amigo que tenemos. De si (una de las esencias de la obra de Brian De Palma y asimismo de M. Night Shyamalan) no somos más que comparsas en un show ajeno que no controlamos, piezas de rompecabezas indescifrables.

'La trampa' es, en su eléctrico ir y venir por el laberinto para ratones con canciones, decenas de personajes en realidad extras de una ficción (de un film de Shyamalan) y sublimaciones del cliffhanger, una auténtica pasada. El autor de 'El bosque' vuelve a desplegar su múltiple punto de vista a través de acciones fuera de plano, en un segundo o tercer ídem, y de las diferentes pantallas de estos tiempos modernos de videovigilancia y egolatría en las redes sociales. Con todas estas imágenes construye su particular split screen De Palma, convirtiéndonos no solo en cómplices de la pieza psicopática a cazar, sino en sus indefensas víctimas.

Acaso sabedor de las críticas que está recibiendo, Shyamalan pone finalmente todas las cartas (o los dados con un doble punto negro) sobre su vistosa mesa de juego (quedan muy pocos directores que rueden tan bien, y con tanto sentido, como él) y es entonces, en lo que esa analista desquiciada y cómica que encarna y representa Hayley Mills (antaño desdoblada, años ha, para poner una trampa a sus padres en 'Tú a Boston y yo a California', pero también atrapada en el amor a un asesino en la hitchcockniana, y Agatha Christie) 'Noche eterna'), en el subyugante absurdo de sus set pieces en la conclusión de la película, y en ese apunte sobre malos tratos psicológicos en la infancia, donde el verdadero Brian De Palma escondido en 'La trampa' emerge: 'En nombre de Caín'.

Aunque en ocasiones veo muertos por culpa de una crítica y un sector del público que no comprendo, y aunque a veces todo parece llevarnos a que Alfred Hitchcock, Brian De Palma y M. Night Shyamalan van camino de acabar atrapados en el sanatorio mental de 'Glass (Cristal)', tengo la esperanza de volver a encontrarme con ellos en el cine, en cine. De volver a pasármelo tan endiabladamente bien como con 'La trampa'.

Para atrapados en las más puras esencias, virtudes, aciertos y locuras del triángulo Hitch/De Palma/Shyamalan del thriller.