Consejos para tener dientes blancos y una sonrisa perfecta

El desafío de una dentadura reluciente es un indicador clave para una higiene bucal adecuada, además de estética. Cuáles son los alimentos que blanquean de forma natural y qué productos son recomendables.

Lograr una sonrisa perfecta con dientes blancos es un objetivo frecuente que muchos tienen para mejorar su apariencia y autoestima. Sin embargo, mantener el blanco dental no solo se trata de estética; también es un indicador de buena salud bucal.

Desde la elección de productos de higiene adecuados hasta prácticas cotidianas sencillas, existen varios pasos esenciales para alcanzar y preservar ese anhelado brillo en los dientes.

¿Qué puedo hacer para quitar el color amarillo de los dientes?

Existen varias estrategias que, combinadas, mejoran significativamente el color de tus dientes y darte una sonrisa más brillante y saludable.

Higiene dental regular : Cepillarte los dientes al menos dos veces al día con una pasta dental blanqueadora que contenga agentes como el bicarbonato de sodio o peróxido puede ayudar a reducir el tono amarillo. Asegúrate de cepillar todos los ángulos de los dientes y usar hilo dental diariamente para eliminar la placa y restos de comida que pueden manchar los dientes.

: Cepillarte los dientes al menos dos veces al día con una pasta dental blanqueadora que contenga agentes como el bicarbonato de sodio o peróxido puede ayudar a reducir el tono amarillo. Asegúrate de cepillar todos los ángulos de los dientes y usar hilo dental diariamente para eliminar la placa y restos de comida que pueden manchar los dientes. Limpiezas dentales profesionales : Visitar al dentista para limpiezas regulares puede ayudar a eliminar las manchas externas y la placa que no se puede quitar solo con el cepillado.

: Visitar al dentista para limpiezas regulares puede ayudar a eliminar las manchas externas y la placa que no se puede quitar solo con el cepillado. Enjuagues bucales blanqueadores : Utiliza enjuagues bucales que contengan peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, los cuales ayudan a reducir las manchas y blanquear los dientes con el uso regular.

: Utiliza enjuagues bucales que contengan peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, los cuales ayudan a reducir las manchas y blanquear los dientes con el uso regular. Evitar sustancias que manchan los dientes : Alimentos y bebidas como café, té, vino tinto, y ciertas frutas y verduras (por ejemplo, remolacha) pueden contribuir al amarillamiento. Reducir su consumo y cepillarse los dientes inmediatamente después de consumirlos puede prevenir manchas adicionales.

: Alimentos y bebidas como café, té, vino tinto, y ciertas frutas y verduras (por ejemplo, remolacha) pueden contribuir al amarillamiento. Reducir su consumo y cepillarse los dientes inmediatamente después de consumirlos puede prevenir manchas adicionales. Dejar de fumar: El tabaco es una de las principales causas de los dientes amarillos. Dejar de fumar no solo mejorará el color de tus dientes, sino también tu salud general.

¿Qué tipo de productos ayudan a mantener los dientes blancos?

Para mantener los dientes blancos se pueden utilizar varios productos diseñados para este propósito. Es importante utilizar estos productos según las indicaciones y consultar con un dentista antes de comenzar cualquier tratamiento de blanqueamiento dental, especialmente si tienes dientes sensibles o problemas de salud oral preexistentes.

Según la Asociación Dental Americana (ADA), las pastas dentales blanqueadoras se destacan por contener abrasivos suaves que eliminan las manchas superficiales sin dañar el esmalte. Estos productos incorporan ingredientes como el peróxido de hidrógeno o carbamida, que actúan como agentes blanqueadores al descomponer las manchas más profundas.

Además de las pastas de dientes, las tiras blanqueadoras son recomendadas por dentistas por su eficacia y facilidad de uso. Estas tiras delgadas están recubiertas con un gel blanqueador que se adhiere a los dientes y se deja actuar durante un tiempo determinado.

Un artículo publicado por la revista The Journal of the American Dental Association señaló que las tiras blanqueadoras pueden mejorar significativamente el color de los dientes en tan solo dos semanas de uso regular.

En esta línea, otro estudio concluyó que los efectos de la pasta de dientes blanqueadora de venta libre eran casi similares a los de los agentes blanqueadores caseros (opalescencia) o los limones. El carbón activado y el bicarbonato de sodio también mostraron efectos blanqueadores significativos.

Las fresas tuvieron los efectos blanqueadores más suaves pero más significativos en los dientes.

Otro aliado en la lucha contra el tono amarillento son los enjuagues bucales blanqueadores. Aunque ofrecen una acción más gradual comparado con las tiras o pastas, estos enjuagues contienen componentes que ayudan a reducir las manchas y proteger el esmalte.

Según un estudio, estos productos, aunque tienen un efecto blanqueador perceptible, no alcanzan los resultados de los tratamientos profesionales con peróxido de carbamida o peróxido de hidrógeno. Además, el uso de estos enjuagues no genera pérdida de minerales, lo que indica que son seguros para su uso como complemento de tratamientos profesionales.

Según advierten odontólogos, existe una obsesión por el blanqueamiento dental, denominada blancorexia, que acarrea riesgos y peligros para la salud bucal y general.

Los cuidados que hay que tener a la hora del cepillado

Según recomiendan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), hay una forma correcta de cepillarse los dientes y usar el hilo dental todos los días.

Cepillar suavemente los diferentes lados de los dientes con un cepillo de cerdas suaves y una pasta dental con flúor. Reemplazar el cepillo de dientes cada tres a cuatro meses.

Usar pequeños movimientos circulares, así como movimientos cortos hacia adelante y hacia atrás.

Cepillar de forma cuidadosa y suave a lo largo de la línea de las encías.

Cepillar ligeramente la lengua o usar un raspador de lengua para ayudar a mantener la boca limpia.

Limpiar entre los dientes con hilo dental, un irrigador dental o un producto similar. Esto elimina la placa y los restos de comida que un cepillo de dientes no puede alcanzar.

Enjuagar la boca después de usar el hilo dental.

¿Qué alimentación ayuda a tener los dientes blancos?

Los dientes se tiñen a menudo y es un fenómeno habitual que ocurre cuando la capa externa de los dientes, o esmalte, se decolora. Existen ciertos alimentos que consumimos que contribuyen de manera natural al blanqueamiento dental.

Según una revisión sobre el blanqueamiento dental natural, entre los blanqueadores de dientes naturales alternativos se incluyen alimentos como limones, frutillas o fresas, naranjas, papaya y otras frutas. “Estos ingredientes naturales ofrecen una forma más suave y segura de blanquear los dientes”, sostienen los científicos.

La frutilla o fresa, que contiene ácido málico ―como las manzanas, uvas, cerezas, frambuesas, peras y ciruelas, entre otras frutas―, es conocido por sus propiedades blanqueadoras. Este ácido también puede aumentar la producción de saliva en personas con boca seca, lo que protege contra la caries dental, una causa común de decoloración, al limpiar los restos de comida y residuos de los dientes.

Por otro lado, un estudio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Ankara concluyó que la leche reduce las manchas del esmalte causadas por el té negro y el enjuague bucal con clorhexidina.

En definitiva, mantener los dientes blancos se logra a través de una dieta adecuada. Aquí, otros alimentos que aportan al blanqueamiento natural de los dientes:

Frutas y verduras crujientes : Alimentos como manzanas, zanahorias, apio, y peras ayudan a limpiar los dientes mientras se mastican. Además de aumentar la producción de saliva, que ayuda a lavar las partículas de comida y las bacterias.

: Alimentos como manzanas, zanahorias, apio, y peras ayudan a limpiar los dientes mientras se mastican. Además de aumentar la producción de saliva, que ayuda a lavar las partículas de comida y las bacterias. Lácteos : El queso, la leche y el yogur son ricos en calcio, que fortalece el esmalte dental y ayuda a mantener los dientes fuertes y blancos. El queso, en particular, contiene caseína, una proteína que fortalece la superficie de los dientes.

: El queso, la leche y el yogur son ricos en calcio, que fortalece el esmalte dental y ayuda a mantener los dientes fuertes y blancos. El queso, en particular, contiene caseína, una proteína que fortalece la superficie de los dientes. Nueces y semillas : Alimentos abrasivos como las almendras y las nueces actúan como un exfoliante natural sobre los dientes, ayudando a remover las manchas superficiales.

: Alimentos abrasivos como las almendras y las nueces actúan como un exfoliante natural sobre los dientes, ayudando a remover las manchas superficiales. Agua : Beber agua durante y después de las comidas ayuda a lavar los alimentos y las bacterias de la boca y a mantenerla menos susceptible a las manchas.

: Beber agua durante y después de las comidas ayuda a lavar los alimentos y las bacterias de la boca y a mantenerla menos susceptible a las manchas. Alimentos ricos en fibra: Una dieta alta en fibra ayuda a mantener los dientes y las encías limpios, reduciendo el riesgo de caries y enfermedades de las encías.

¿Por qué la higiene dental no es solo una cuestión estética?

La higiene bucal va mucho más allá de una cuestión estética; es fundamental para la salud general. Una buena higiene dental previene enfermedades bucales, que pueden tener un impacto significativo en otras partes del cuerpo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades bucodentales, pese a ser en su mayoría prevenibles, suponen una importante carga para el sector de la salud de muchos países y afectan a la población durante su vida, causando dolor, molestias, deformaciones e incluso la muerte.

Además, el máximo organismo sanitario estima que las enfermedades bucodentales afectan a cerca de 3500 millones de personas en todo el mundo, y que 3 de cada 4 de estas personas viven en países de ingresos medios.

De acuerdo a lo que explican los expertos de The Mayo Clinic, la boca humana está llena de bacterias, la mayoría de las cuales son inofensivas. Sin embargo, al ser la puerta de entrada al sistema digestivo y respiratorio, algunas bacterias pueden causar enfermedades si no se controla adecuadamente su proliferación.

Por lo tanto, una higiene bucal deficiente puede permitir que estas bacterias alcancen niveles peligrosos y causen infecciones bucales como caries y enfermedades de las encías.

Para mantener una buena salud bucal, los expertos recomiendan: