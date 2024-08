El insólito cruce entre un entrenador de primera y el cantante de una banda de rock

Israel Damonte le lanzó dardos a Manuel Morettit tras las críticas por el funcionamiento del equipo.

El director técnico de Sarmiento de Junín, Israel Damonte, apuntó contra el cantante de la banda Los Estelares, Manuel Moretti.

La pelea comenzó por los comentarios que realizó Moretti sobre la particular forma que tiene de dirigir Damonte al conjunto Verde de la Provincia de Buenos Aires.

Luego de varias fechas del futbol argentino, el DT decidió contestarle con una picante declaración, en la que dijo: “siempre me critica, pero está bien. Hace rato que no mete un hit, pero es bueno...”.

Continuó su crítica con una comparación chistosa en la que involucró su enojo con el desarrollo de un “recital” de la banda.

Damonte recordó una particular anécdota que involucra a Moretti, la misma trascurrió en el partido que Sarmiento venció a River Plate, de visitante. Luego de la hazaña, el cantante realizó un video para sus redes sociales, en el que dijo: “disfrutando este triunfo histórico”.

El referente del cuerpo técnico cerró la historia con un duro remate para el integrante de Los Estelares: “cuando perdemos tirar bombas. Es la típica... Figuretti cuando ganás y cuando perdés te tira algún palo desde ahí. No entiende nada, pero es normal que quiera escribir y tiene su derecho porque es un hincha. Me imagino que deber ser socio, o no, pero está perfecto”.