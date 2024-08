Las intimidades de la gestión de Alberto Fernández relatadas por un santiagueño que fue mozo de Casa Rosada

Durante una entrevista con Radio Panorama, Carlos "Lucho" Aranda compartió sus vivencias trabajando para el Gobierno Nacional mientras Alberto Fernández era presidente: "Tamara Pettinato fue en más de una ocasión", reveló.

Carlos "Lucho" Aranda, oriundo del departamento Choya en Santiago del Estero, compartió sus vivencias y reflexiones durante una reciente entrevista en Radio Panorama. Aranda, quien trabajó como mozo en Casa Rosada durante 36 años, ofreció una perspectiva única sobre su experiencia en el corazón del poder argentino.

Durante su tiempo en la Casa Rosada, Aranda tuvo la oportunidad de conocer a numerosos personajes del ámbito artístico y deportivo. "Hoy, al estar fuera, puedo analizar todas las cosas que pasaron desde otra perspectiva", comentó.

Aranda fue quien recibió a Tamara Pettinato en Casa Rosada "a comienzos de enero o febrero en torno al mediodía". Según Aranda, Pettinato solicitó una cerveza durante su almuerzo, pero en ese momento no había cerveza disponible. "No podía decirle eso en frente del presidente, así que fui a conseguir una", relató Aranda, añadiendo que no está seguro si este incidente fue el mismo del famoso video que circuló en su momento, ya que cree que Pettinato visitó la Casa Rosada en más de una ocasión. En este contexto señaló: "Cuando fui a recoger el servicio, la lata de la señorita estaba vacía".

En cuanto a las recientes noticias sobre violencia de género por parte del ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, a su exesposa, Fabiola Yañez, Aranda se mostró cauto: "Creo que lo que está pasando hoy tiene un 50% de verdad. Yo estaba allí durante 8 horas al día y, cuando me iba, desconocía lo que sucedía, pero nunca vi nada".

A pesar de su retiro hace dos años y medio, Aranda lleva consigo una gran cantidad de anécdotas y reflexiones sobre su tiempo en la Casa Rosada. La nostalgia por su antiguo trabajo es palpable en sus palabras, dejando claro que el paso de los años no ha disminuido su aprecio por su carrera.