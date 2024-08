Alerta mundial por viruela del mono: cuántos casos hay en la Argentina

En los últimas horas, la OMS declaró la emergencia de salud pública por esta enfermedad. Cómo es la situación en el país.

Tras el brote de viruela del mono - o viruela símica (mpox) - en África, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la enfermedad, este miércoles, como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Esta es la segunda vez en dos años que esta infección amenaza con tornarse una problemática sanitaria internacional. Una emergencia de salud pública internacional representa el máximo nivel de alarma de conformidad con el derecho sanitario internacional. En Argentina, desde la semana 1 de este año hasta la 31 se confirmaron solo 5 casos de un total de 39 notificados. La alarma de la OMS La información de la OMS tuvo lugar este miércoles, luego de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África declararán el brote como emergencia de salud pública de importancia continental. Esto se debe, principalmente, a la rápida propagación de la enfermedad. Esta es la segunda vez en dos años que se eleva esta enfermedad infecciosa a este nivel de alarma, que representa que puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional. Inicialmente, la alerta se había levantado en mayo del año pasado, tras contenerse su propagación en distintos países. Según explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, una emergencia de salud pública de importancia internacional representa el máximo nivel de alarma de conformidad con el derecho sanitario internacional. "Esto es algo que nos concierne a todos. El potencial de mayor propagación dentro de África y más allá es muy preocupante", destacó el responsable de la organización. La situación en Argentina En Argentina, el primer caso de esta enfermedad fue registrado en la semana 21 de 2022. A nivel local, en 2022 se confirmaron un total de 1.025 casos, con dos muertes. Posteriormente, durante el 2023, el total de casos confirmados fue de 124. En el transcurso del 2024 no se habían registrado casos hasta la semana 27, cuando se detectaron cinco. De estos casos confirmados, tres poseen antecedentes de viaje o contacto con viajeros y un caso no presenta antecedentes de viaje ni contacto con viajeros. El último de los enfermos se encuentra en investigación epidemiológica para determinar la causa de la infección. Además de los cinco confirmados, en el país fueron notificados un total total de 39 casos. En este punto, 24 ya fueron descatados, mientras que 10 todavía permanecen bajo estudios médicos y epidemiológicos. Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), Argentina no registró fallecidos en el presente año. ¿Cómo se contagia la viruela del mono? Esta enfermedad se transmite, principalmente, de animales salvajes a seres humanos. Hasta ahora, lo que se sabe es que es necesario tener un contacto muy estrecho debido a que se transmite por fluidos corporales, aunque también puede ser de manera indirecta (contactos con estos fluidos, como la saliva). La mayoría de los casos dentro de Europa fueron debido a relaciones sexuales, aunque también las hipótesis apuntan a una posible transmisión por aerosoles. La transmisión de enfermedades por vía de aerosol depende de la deposición del patógeno sospechoso en el sistema respiratorio del huésped y de la integridad y el potencial infeccioso. Entre los síntomas más comunes las personas contagiadas presentan fiebre, dolores musculares y de cabeza. Entre el primer y tercer día de la fiebre se originan erupciones cutáneas que primero afectan a la cara y luego al cuerpo. En este caso se presentan síntomas similares a los de la viruela convencional, pero un poco más leves.