Con palos a Javier Milei, Florencia de la V se metió en la denuncia contra Alberto Fernández

La conductora de Intrusos reiteró su enojo con el actual mandatario por la situación del país y sentenció: “Nos tenemos que concentrar en el presidente que está hoy, a él deberíamos exigirle”.

Florencia de la V habló tras la polémica por su comentario sobre la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género y volvió a apuntar contra Javier Milei por no poner el foco en otras situaciones del país.

En diálogo con Ernesto Tenembaum para ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos), la conductora de Intrusos (América TV) aclaró sus dichos y fue tajante. "Estamos preocupados porque nos vas a quitar el laburo en poco tiempo", la chicaneó el periodista, haciendo referencia a su reciente análisis político.

"No, para nada. Simplemente expresé algo que veía, era una noticia que me impactó y siento que no tuvo la repercusión que debería tener en los medios de comunicación", respondió Florencia de la V sobre sus declaraciones, donde afirmó que "en La Nación salió publicado que 1 millón de niños en Argentina se acuestan sin comer".

"Fueron pocos los que hablaron de lo importante, de lo que está sucediendo. Y otros están muy ensañados... considero que es un tema importantísimo lo de Alberto Fernández porque es la primera vez que un presidente está acusado de violencia de género, pero en este caso, la noticia me impactó", analizó.

Y siguió: "Y lo que veo es cómo nos estamos volviendo más inhumanos, hay una violencia tan naturalizada que fue escalando hacia un lugar que fue nublando la mirada de la gente, poniéndola más insensible".

"El foco está puesto en Alberto Fernández, lo que pasaba y lo que hacía en su despacho, si fue buen presidente o no... me parece que nos tenemos que concentrar en el presidente que está hoy, a él deberíamos exigirle, que deje twitter y se ocupe de otras cosas", le pidió Florencia de la V a Javier Milei.