Tamara Pettinato rompió el silencio en la vuelta a su programa: “Hay un solo villano en esta historia y no soy yo”

La humorista inició su ciclo de stream en Blender hablando del escandaloso video junto a Alberto Fernández. Se defendió de las críticas en su contra por las controversiales imágenes en Casa Rosada.

Luego de que Fabiola Yañez denunciara a Alberto Fernández en la Justicia por violencia de género, Tamara Pettinato (39) se vio envuelta en una polémica a raíz del video donde se la ve tomando cerveza con el ex presidente en su despacho presidencial.

Luego de ausentarse a sus compromisos en Bendita TV (El Nueve), el programa radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos) y el stream Final Feliz (Esto es Blender), Tamara decidió alejarse de las controversias viajando a Comodoro Rivadavia, Chubut, junto a su pareja José Glinsky.

Ahora, Pettinato se reincorporó a Final Feliz, ciclo en el que la acompañan Lu Iacono y Nazareno Casero.

Pasadas las 23.10, Tamara apareció frente al micrófono y la cámara para defenderse de las críticas que recibió desde que se desató el escandalo a nivel nacional por las imágenes en Casa Rosada con el ex mandatario.

En un monólogo de poco más de tres minutos, Tamara arrancó enumerando algunas de las acusaciones que escuchó sobre su persona desde que se difundió el video que filmó el expresidente: "Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan...".

Segundos más tarde, Pettinato continuó: "Que también me quise levantar a (Javier) Milei, que me escape, que me escondí en el sur del país. Que me fui ahí, a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir y que salí escondida en un baúl...".

Luego, con un tono ácido, Pettinato hizo referencia a la cifra que habría recibido por ser contratada por la gestión de Alberto Fernández para una presentación del programa Precios Justos en 2022: "Que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto".

Después, hizo alusión a la repercusión que generó la historia que compartió, semanas atrás, cuando contó detalles de una relación pasada con un hombre mayor: "Que el señor de 65 años, de una anécdota muy linda, era él...".

Finalmente, Tamara mencionó las especulaciones sobre el vínculo que habría tenido con el gobierno de Alberto Fernández: "Que tengo contratos varios con el Estado, que saqué provecho y mucha plata por él...".

"Estas son algunas de las cosas que escuché sobre mi en una semana por haber ido a comer un día a la Casa Rosada y quedarme a almorzar después de grabar una entrevista", sentenció, visiblemente irritada.



Fuente: Clarín