La denuncia contra Alberto Fernández por golpear a Fabiola Yañez llegó al New York Times

El prestigioso diario de Estados Unidos analizó la imputación judicial contra el expresidente tras la denuncia de la ex primera dama por violencia de género.

El escándalo que involucra al expresidente Alberto Fernández, denunciado por su ex pareja Fabiola Yañez por violencia de género, provocó un cimbronazo político a nivel nacional e internacional. Los detalles de la investigación, los chats y revelaciones del eventual padecimiento que sufrió la ex primera dama, trascendieron la frontera y son productos de análisis en el prestigioso diario de Estados Unidos The New York Times.

En el artículo, titulado “el expresidente de Argentina es acusado por golpear a la primera dama”, se enumeran las denuncias de Yañez contra Fernández y la imputación judicial que realizó el fiscal federal Ramiro González por “lesiones graves y amenazas coactivas”, y se habla de “golpes” y “violencia psicológica” perpetrada por el exmandatario.

“Las acusaciones se dieron a conocer cuando los investigadores encontraron fotos de Yáñez con un moretón en el ojo y un brazo con lesiones en el teléfono de la exsecretaria de Fernández. Ese teléfono estaba siendo analizado en una investigación sobre una presunta trama de malversación de fondos, en la que los fiscales también buscan que se presenten cargos”, afirmaron los periodistas Jack Nicas y Daniel Politi.

En otro pasaje del artículo, mencionaron que Alberto Fernández tuvo como compañera de fórmula a Cristina Kirchner y que la gestión presidencial “estuvo envuelta en una crisis económica que se profundizó”, algo que lo convirtió en “profundamente impopular”.

En este punto, advirtieron: “Las políticas de su gobierno para tratar de impulsar la economía y la moneda de Argentina, imprimir más pesos argentinos, demorar pagos enormes de deuda y la creación de un conjunto bizantino de normas monetarias, contribuyeron a que Argentina se sumiera en la crisis en 2022″.

Según New York Times, las acusaciones de violencia “han dominado la conversación nacional en Argentina” en los últimos días y el exmandatario se enfrentó “a la condena de todo el espectro político”.